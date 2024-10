ECOVACS sconta il suo sistema di pulizie che non ti fa alzare un dito

Un sistema intelligente per le pulizie domestiche. Una volta che decidi di acquistare un robot, fallo come si deve e scegli un modello come ECOVACS DEEBOT T30 Omni Care che supera le aspettative in tutte le sue sfaccettature. Questo dispositivo con stazione di ricarica lava, aspira e si autopulisce per non farti alzare neanche un dito. Un vero aiutante in casa che fa la differenza ogni volta che lo azioni. Puoi acquistarlo a soli 599€ su Amazon con uno sconto del 29%, non un piccolo ribasso ma una vera occasione.

ECOVACS DEEBOT T30 Omni Care, perché scegliere questo modello?

Optare per un robot con stazione di ricarica è la scelta giusta. Questi modelli costano leggermente in più rispetto a quelli dotati di semplice basetta di ricarica ma la differenza c’è e si nota. Anzitutto avere un modello come l’ECOVACS DEEBOT T30 Omni Care in casa ti permette di creare una routine indipendente e non doverti preoccupare di ricaricare e svuotare i contenitori ogni giorno. Azionalo ad un determinato orario e trova i pavimenti sempre puliti e perfetti quando finisci di lavorare o rientri da una giornata fuori.

Il magico T30 Omni Care ha sensori così avanzati al suo interno che si muove come se avesse occhi propri. Naturalmente crea una mappa del tuo appartamento e tramite l’app, sul tuo smartphone, puoi gestire come, quando e dove pulire a seconda delle esigenze. Una parola in merito anche alle dimensioni che sono ridotte al minimo così da poterlo fare infilare fin sotto i mobili e raggiungere le zone più scomode.

Con una potenza di aspirazione che annienta non solo lo sporco più minuto ma anche quello difficile (peli di animali e capelli) e il sistema di lavaggio con doppio mocio, non ha rivali.

Ps: quando torna in stazione non solo si ricarica e svuota i contenitori in automatico ma lava anche i moci con acqua calda a 70° per una sanificazione eccellente.

A soli 599€ su Amazon, l’ECOVACS DEEBOT T30 Omni Care è il robot da acquistare ad occhi chiusi. Collegati e approfitta del ribasso del 29%.

Le spedizioni sono gratuite e rapide.