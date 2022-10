EcoFlow DELTA 2: la power station che ti dimezza la bolletta

Quel che sta succedendo ha cambiato radicalmente il nostro modo di intendere il concetto di elettricità. Quando una risorsa diventa scarsa e preziosa, infatti, cambia completamente la nostra considerazione: quel che era normalità ora diventa lusso e per evitare di dover piangere l’arrivo della prossima bolletta occorre intraprendere tutte le cautele possibili. Ci sono molti modi per risparmiare, ma tutti di portata estremamente limitata: usare le lampadine a led invece di quelle tradizionali dovrebbe ormai essere un dogma per chiunque e spegnere il piccolo led delle tv in stand-by aiuta senza fare la differenza. Oppure c’è un modo diverso per aggredire la situazione e cambiarla in modo radicale: dotarsi di una power station EcoFlow.

Il potere di una power station

La power station altro non è se non uno strumento in grado di conservare l’energia. Grazie a questa caratteristica, è possibile metterla da parte nei momenti in cui se ne ha in eccedenza (o quando la si può acquistare a costo minore) per poi sfruttarla nei momenti in cui se ne ha invece maggior necessità (o quando l’acquisto dalla rete sarebbe eccessivamente oneroso). Una power station è un motto di libertà perché:

rende indipendenti dal punto di vista energetico consente di risparmiare gestendo gli approvvigionamenti in modo intelligente

Tutto sta a saper sfruttare nel migliore dei modi questa grande opportunità, trasformando il costo in un vantaggiosissimo investimento ed il rischio in una chiara opportunità. Grande novità in questo comparto è la nuova EcoFlow DELTA 2, studiata nei minimi particolari per offrire vantaggi senza pari a tutti coloro i quali sapranno farne uso intelligente.

EcoFlow DELTA 2

La grande novità del settore è rappresentata da EcoFlow, marchio che in questa stagione di gravi difficoltà per il mondo dell’energia ha portato sul mercato un prodotto come il nuovo EcoFlow DELTA 2: una soluzione vera per un problema concreto e tremendamente attuale. Il dispositivo può essere considerato come un punto di incontro tra una grande batteria ed un imponente gruppo di continuità, con in più la forza della portabilità per poter traslare ovunque tutta la carica che si è accumulata.

La capacità complessiva è pari a 1 kWh (estendibili tramite batterie supplementari opzionali) con uscita CA da 1800W. Per chi non ha idee chiare di cosa ciò possa significare, siano sufficienti le indicazioni che seguono per comprendere, tramite equivalenze estremamente pragmatiche, quanto un EcoFlow DELTA 2 possa fare in una comune abitazione:

caricare 89 volte un telefono

caricare 16 volte un laptop

fornire 31 ore di luce ad una lampadina da 10W

supportare un router Wifi per 31 ore

alimentare un ventilatore per 30 ore

sopperire alle esigenze di un frigorifero da auto per 16-32 ore

tenere accesa una TV per 8 ore

alimentare un frigorifero per 7-14 ore

tenere attiva una macchina elettrica per il caffè per 0,8 ore

cucinare su un grill elettrico per 0,7 ore

Una volta finito tutto ciò, basteranno appena 50 minuti per ricaricare il DELTA 2 fino all’80% della sua capacità complessiva ed ulteriori 30 minuti per arrivare al completamento. Dopodiché è possibile ricominciare.

I vantaggi: l’indipendenza energetica

EcoFlow DELTA 2 è una riserva di energia di lunga durata che consente di essere autonomi in molte attività. Lo si può immaginare ad esempio su un’auto per andare in campeggio e portarsi appresso musica, fornellino e illuminazione per la sera. Oppure lo si può immaginare su di un camper per alimentare molte delle attività che le batterie del veicolo non potrebbero supportare. Oppure ancora lo si può immaginare in casa per sopperire ad eventuali black-out, garantendo la possibilità di tenere in vita un congelatore zeppo di cibo, acceso un router per la connettività, attivo un PC sul quale si sta lavorando. In ogni caso, il vantaggio è quello dell’indipendenza: non sarà la caduta della fornitura elettrica a tenerci fermi, né sarà la disponibilità di una presa a tenerci lontani dalle nostre passioni: sarà sufficiente un EcoFlow DELTA 2 nel bagagliaio per trasformare in “mobile” tutto quel che per sua natura è “wired”.

A tutto ciò si aggiunga ovviamente il controllo smart da remoto: tramite un’app dedicata è possibile avere sempre a disposizione tutti i parametri relativi alla propria power station, sapendo in tempo reale l’energia in entrata, l’energia in uscita, la capacità residua ed i tempi stimati di carica o scarica. Tutto a portata di mano, insomma, per mettere nelle tue mani il pieno controllo della situazione.

I vantaggi: la portabilità

Tra i vantaggi da non sottovaluta v’è quello della portabilità. Quello che si acquista per abbassare le bollette e risparmiare, infatti, può diventare anche una enorme comodità da portarsi appresso in campeggio, durante la cena in spiaggia, durante il pic-nic domenicale e in tutte quelle occasioni in cui la corrente elettrica farebbe comodo, ma non se ne ha un allacciamento a disposizione. La capacità di EcoFlow DELTA 2 è sufficiente per garantire lunghe serate di musica e luce, ad esempio, oppure fragranti cotture e una ricarica continua a tutti i propri device. La portabilità è un “plus”, ma è un “plus” con un suo peso strategico non certo di second’ordine: un EcoFlow nel bagagliaio può cambiare completamente un weekend fuori casa moltiplicandone le emozioni e la comodità.

I vantaggi: il risparmio

Il risparmio dipende in larga parte dalle modalità di approvvigionamento elettrico. Due, infatti, le possibilità: se la carica della power station avviene tramite la rete elettrica, è sufficiente provvedervi negli orari più vantaggiosi per intascare tutto il vantaggio relativo garantito dall’economicità della componente energia nelle giuste fasce orarie; se si sfrutta l’energia rinnovabile del fotovoltaico a costo zero, la soluzione ideale sarà una ricarica diurna che possa supportare le attività serali e notturne.

Si carica quando costa poco (o nulla) e lo si sfrutta quando invece l’acquisto della corrente potrebbe essere un fattore particolarmente pesante per la propria bolletta e per le proprie tasche: il risparmio sta nella capacità di sfruttare al meglio quest’alternanza, premiando le scelte intelligenti di approvvigionamento e di consumo. Se a disposizione c’è un impianto fotovoltaico, tanto meglio: significa poter caricare EcoFlow a spesa ZERO per poi sfruttarne la carica evitando di acquistare corrente elettrica a caro prezzo. Il risparmio, in questo caso, è totale, diretto e immediato. Quando non si ha un impianto fotovoltaico a disposizione, invece, è ancora EcoFlow a correre ai ripari mettendo a disposizione un vero e proprio impianto portatile che si può facilmente usare su un terrazzo o in un giardino, cercando la luce del sole per ricaricare in poche ore la propria power station.

I vantaggi: la sinergia con il fotovoltaico

Il fotovoltaico ed una power station come l’EcoFlow DELTA 2 sono elementi che, se combinati, creano una sinergia incredibile. Il sole diventa infatti una fonte di approvvigionamento energetico gratuita e senza limiti, trasformando il dispositivo in una comoda riserva di energia per qualsiasi necessità. Chi ha a disposizione un fotovoltaico spesso vive l’imbarazzo di una produzione abbondante in orario diurno (quando magari si è al lavoro) e una produzione nulla negli orari in cui bisognerebbe utilizzare fornetti, piastre, ed elettrodomestici vari. Questo corto circuito viene superato sfruttando il fotovoltaico per la ricarica e l’EcoFlow Delta 2 per i consumi. Così facendo l’energia accumulata di giorno viene sfruttata di sera, abbattendo così i costi in bolletta e trasformando l’EcoFlow DELTA 2 in un vero e proprio accumulatore al servizio della casa.

Ma la sinergia non si ferma qui. Come ben sapranno tutti i possessori di fotovoltaico, in caso di black-out non basterà la luce solare a sopperire alle esigenze di casa poiché l’impianto viene automaticamente disattivato e non si può sfruttare “real time” la corrente elettrica generata dal sole. Quando la rete fa cilecca, insomma, il fotovoltaico non sopperisce alle esigenze di casa: il frigo resta spento, il router non funziona, il PC non si accende. Chi ha in dote un EcoFlow DELTA 2, invece, può mantenere la continuità operativa degli elementi essenziali di casa ed evitare di interrompere le operazioni in cucina, sulla scrivania o in salotto: la power station è dunque complementare al fotovoltaico, ne risolve le lacune e ne moltiplica l’utilità.

Dicesi sinergia, in tutto e per tutto.

Ma quanto costa?

Il prezzo è una componente meno importante rispetto ad altri dispositivi per un motivo semplice: non si tratta di un costo a perdere, ma di un investimento destinato a durare ed a creare una vera e propria redditività. Se possedere una tv, un pc o uno spremiagrumi comporta semplicemente costi aggiuntivi in bolletta (il costo va dunque determinato sommando la spesa iniziale ed il mantenimento successivo), una power station come l’EcoFlow DELTA 2 è invece qualcosa che va a scalare nel tempo fino ad annullarsi nel giro di breve per poi diventare guadagno netto.

Impossibile calcolare i tempi di ammortamento reali, perché in realtà tutto dipende dal costo di approvvigionamento dell’energia accumulata e dalla capacità del singolo di sfruttare questa carica nel modo e nei momenti migliori.

Il costo iniziale è pari a 1199 euro, cifra con la quale è possibile gettare le basi della propria power station con una capacità iniziale pari a 1 kWh. In base alle proprie esigenze ed alla propria capacità di spremere fino in fondo la carica accumulata, sarà possibile estendere questo nucleo iniziale con alcune estensioni che donano crescente forza e significato al tutto.

Disponibili, ad esempio, le seguenti estensioni per l’aumento della capacità complessiva:

Disponibili, inoltre, pannelli solari portatili di taglio differente per definire a quale velocità si intende ricaricare il proprio EcoFlow:

Non siano i prezzi a spaventare, poiché il punto è chiaro: la spesa consente risparmi crescenti, consentendo così di recuperare la cifra e quindi di iniziare a guadagnare grazie ai risparmi consentiti. La cosa importante, semmai, è calibrare al meglio la propria power station per rispondere in modo intelligente alle esigenze di casa. Così facendo il proprio ambiente domestico diventerà:

più indipendente : in caso di problemi alla rete si può restare alimentati e attivi

: in caso di problemi alla rete si può restare alimentati e attivi più sicura : nessun problema in caso di interruzione, poiché c’è una grande batteria tampone a disposizione da poter sfruttare laddove utile

: nessun problema in caso di interruzione, poiché c’è una grande batteria tampone a disposizione da poter sfruttare laddove utile più sostenibile : sfruttare energia solare e ridurre l’acquisizione di energia dalla rete è un gesto di responsabilità oltre che di convenienza

: sfruttare energia solare e ridurre l’acquisizione di energia dalla rete è un gesto di responsabilità oltre che di convenienza più conveniente: il consumo intelligente e consapevole consentirà di ridurre quotidianamente l’energia acquistata, trasformandola in risparmio a disposizione del proprio budget.

Conviene?

Conviene? La risposta è SI. Quanto? La risposta dipende da ognuno di noi. EcoFlow ha messo infatti a punto uno strumento equilibrato e ben progettato, in grado di garantire ben 10 anni di utilizzo quotidiano senza scendere al di sotto dell’80% della sua capacità originale. Merito della chimica della batteria LiFePO4, cuore pulsante del dispositivo, in grado di garantire oltre 3000 cicli di carica/scarica completi (6 volte in più rispetto alla media del settore).

Questa durata è la garanzia della convenienza complessiva del dispositivo: se anche solo consentisse di risparmiare soli 100 euro all’anno (ma in realtà il rendimento potenziale è chiaramente ben superiore), automaticamente l’investimento sarebbe già ripagato. Se invece si sanno risparmiare cifre superiori, allora ecco che il vantaggio complessivo andrà ad aumentare notevolmente. Questione di abitudini quotidiane: la ricarica del telefono, l’alimentazione del PC, la carica del laptop, l’asciugacapelli, la macchinetta del caffè: basta collegarsi alle USB ed alle Schuko disponibili per poter monetizzare al meglio tutto il grande potenziale che la power station è in grado di erogare.

Secondo le nostre stime, con un utilizzo medio basteranno 20-30 mesi per compensare il costo iniziale e tutto il resto sarà guadagno. L’organizzazione, la consapevolezza ed il fotovoltaico sono elementi che fanno la differenza. EcoFlow DELTA 2 è il completamento di una maturata competenza su costi e consumi, diventando strumento di risparmio energetico che ogni singolo giorno metterà una nuova monetina nel salvadanaio di casa: il risultato a fine anno sarà una bella sorpresa.

