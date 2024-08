Echo Show 5, 3ª gen per display smart e Alexa con funzioni TOP (-16%)

Metti in casa un dispositivo Amazon per una gestione avanzata della tuo quotidianità. Con Alexa a disposizione non hai nulla da perdere ma anzi, tutto da guadagnare. Scegli Echo Show 5 di 3ª generazione per non rinunciare a niente. Questo prodotto sta bene ovunque in casa, persino sul comodino della tua camera!

Approfitta subito dello sconto del 16% in corso su Amazon per acquistarlo a poco. Collegati in pagina dove con appena 91,99€ lo porti a casa in colorazione Antracite, cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Show 5, il dispositivo Amazon con tutto al posto giusto

Rispetto ai dispositivi Dot e POP, Echo Show 5 ha un display intelligente che ti consente di avere anche un feedback visivo. Non solo, le funzioni di Amazon Alexa conoscono una svolta potendo usare l’assistente in mille modi diversi.

Ad esempio puoi chiederle di riprodurre contenuti in streaming con Netflix e Prime Video oppure di mostrarti il meteo e così via. Naturalmente non manca all’appello una webcam integrata così da poter effettuare e ricevere videochiamate da amici e parenti.

Pensa un po’ quanto può essere comodo chiedere informazioni e vederle in tempo reale, così come seguire ricette e perché no, impostare una galleria personale e usare il dispositivo come una cornice digitale quando non hai bisogno di altro.

Ovviamente c’è anche un altoparlante Bluetooth integrato da usare per riprodurre la tua musica preferita in qualità magistrale.

Allora, cosa ne pensi? Se vuoi averlo a tutti i costi, collegati ora su Amazon dove Echo Show 5 lo trovi in promozione con il 16% di sconto e lo paghi appena 91,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.