Echo Dot di 5ª generazione: l'ultimo modello a PREZZO SHOCK (34€)

Anche tu vuoi parlare con Alexa e sapere il tempo che farà domani, ascoltare la tua musica preferita o azionare un timer soltanto con la voce? Allora corri su Amazon e metti nel tuo carrello Echo Dot di 5ª generazione a soli 34,99 euro, invece che 64,99 euro.

Come puoi vedere adesso Amazon sta proponendo uno sconto pazzesco del 46% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 30 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi, anche perché questo è l’ultimo modello di questo prodotto e quindi ha un audio migliore e nuove funzionalità. A questa cifra è un affare da non perdere.

Echo Dot di 5ª generazione a un prezzaccio

Sono davvero tante le funzioni che potrai utilizzare con Echo Dot di 5ª generazione. Ad esempio puoi chiedere al Alexa di impostare un timer o una sveglia, e puoi collegarlo ai tuoi dispositivi intelligenti per comandarli con la voce. Puoi aggiungere le cose che ti servono in una lista della spesa che troverai poi nell’app delicata.

Avrai la possibilità di ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento, sia dalla radio che dalle tue app come Amazon Music. Con un semplice tocco sulla parte alta puoi mettere in pausa la musica o posporre una sveglia. Puoi anche disattivare i microfoni per una maggiore privacy. Il suo design elegante e compatto lo rendono perfetto per ogni ambiente.

Insomma questa è davvero un’occasione d’oro. Quindi non perderla, vai subito su Amazon e acquista il tuo Echo Dot di 5ª generazione a soli 34,99 euro, invece che 64,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.