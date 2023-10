Echo Buds 2: prezzo da SBALLO alle Offerte Prime

Gli Auricolari Echo Buds 2 sono perfetti per offrire un audio spettacolare unito alla comodità di avere sempre a portata di orecchio il tuo assistente vocale preferito: Alexa. Acquistali a soli 52,99 euro, invece di 119,99 euro. Indossali e in un attimo di connettono automaticamente con i tuoi dispositivi. I morbidi cuscinetti in silicone aderiscono perfettamente alle tue orecchie, lasciando una piacevole sensazione avvolgente mentre ascolti la tua musica preferita.

Grazie alla tua iscrizione Prime non solo hai la consegna gratuita, direttamente a casa tua, ma puoi anche decidere di pagare in 5 rate a tasso zero da soli 10,60 euro al mese. Un’occasione strepitosa per rivoluzionare la qualità del tuo ascolto e delle tue chiamate. Prova questi auricolari dotati di Cancellazione Attiva del Rumore, per isolarti completamente da ciò che ti circonda.

Echo Buds 2: tutto un altro suono

Con gli Echo Buds 2 a soli 52,99 euro fai l’affare del giorno, o meglio della Festa delle Offerte Prime. Resistenti all’acqua, con grado di certificazione IPX4, puoi tranquillamente utilizzarle durante lo sport e sotto la pioggia perché impermeabili. Dotati di una praticissima custodia di ricarica, garantiscono fino a 15 ore di utilizzo.

Acquistali immediatamente a soli 52,99 euro, invece di 119,99 euro. Risparmi oltre la metà del prezzo se sei un cliente Prime. Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.