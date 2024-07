Echo Buds 2: nuovo MINIMO STORICO per le cuffie TWS di Amazon per il Prime Day (-57%)

Tra le offerte del Prime Day partite in anticipo c’è spazio anche per le Echo Buds 2. La seconda generazione delle cuffie true wireless di Amazon è ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 59,99 euro, con uno sconto del 57% rispetto al prezzo standard accessibile esclusivamente ai clienti Amazon Prime (c’è sempre la possibilità di attivare la prova gratuita). Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Si tratta del nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. L’offerta termina il prossimo 17 luglio.

Echo Buds 2: nuovo minimo per il Prime Day su Amazon

Le Echo Buds 2 sono ottime cuffie true wireless in grado di garantire prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche c’è la possibilità di utilizzare Alexa oltre che di sfruttare la cancellazione attiva del rumore. Da notare anche un’ottima autonomia con 5 ore di utilizzo continuato con una sola carica e fino a 15 ore considerando anche la carica aggiuntiva della custodia.

Con l’offerta Amazon in corso è ora possibile acquistare le Echo Buds 2 al prezzo scontato di 59,99 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare lo sconto è necessario avere un abbonamento Amazon Prime, disponibile anche con prova gratuita per 30 giorni, senza alcun vincolo di rinnovo. L’offerta è accessibile di seguito.