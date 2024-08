Echo Auto (2a gen), prezzo in caduta libera: oggi a meno di 40€ (-43%)

L’Echo Auto (2ª gen.) è il dispositivo perfetto per portare Alexa con te anche durante i tuoi viaggi in auto. Attualmente disponibile su Amazon a 39,99€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo originale di 69,99€, questo dispositivo rappresenta un’ottima occasione per rendere la tua auto ancora più smart.

L’Echo Auto è progettato per funzionare direttamente con l’impianto stereo della tua auto, permettendoti di accedere a tutte le funzionalità di Alexa mentre sei al volante. Con questo dispositivo, puoi controllare la tua musica, gestire chiamate, impostare promemoria, ottenere indicazioni stradali, controllare dispositivi smart home e molto altro, il tutto utilizzando solo la tua voce.

La seconda generazione di Echo Auto è stata ulteriormente migliorata per garantire un’esperienza utente più fluida e un’integrazione più semplice con l’auto. Grazie ai microfoni potenziati, Echo Auto è in grado di captare la tua voce chiaramente anche in ambienti rumorosi, come quando sei in autostrada o con l’aria condizionata accesa.

E’ compatibile con un’ampissima gamma di auto e smartphone: insomma, è un dispositivo versatile e facile da configurare. Basta collegarlo alla presa di alimentazione dell’auto e all’impianto stereo tramite Bluetooth o cavo aux, e sarai pronto a partire. Non farti scappare questa promozione a tempo limitato: hai ancora poco tempo per averlo a meno di 40€.