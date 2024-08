Echo Auto 2 rende unici i tuoi viaggi in macchina, anche se vecchia (39€)

Echo Auto di seconda generazione è uno dei prodotti più interessanti lanciati da Amazon. Uno di quegli oggetti che non sai quanto ti servono, finché non ne hai uno. Infatti, non è assolutamente scontato che all’interno di un’autovettura sia già presente un sistema smart avanzato o di ultima generazione.

Capita spesso che tutto quello che è possibile trovare è una vecchia autoradio. Proprio questo è il bello di questo dispositivo, attualmente in super sconto: può adattarsi facilmente ai sistemi più moderni, pur risultando perfetto anche per quelli più vecchi.

Indipendentemente dalle situazioni renderà unica l’esperienza d’uso dell’auto, permettendoti di utilizzare la voce per compiere una marea di azioni. Dalla richiesta di informazioni sul traffico, alla gestione della tua casa intelligente, passando per la richiesta di ascoltare le ultime notizie oppure i tuoi brani preferiti.

L’assistente vocale Alexa sarà a tua completa disposizione, pronta a rispondere a qualsiasi tua richiesta. Per installarla all’interno delle vetture più vecchie, basta un jack audio da 3,5 mm. Per quelle più nuove, è possibile fare affidamento sul Bluetooth.

Con lo sconto del 43%, da Amazon puoi portare a casa Echo Auto 2 a 39,99€ soltanto. Completa velocemente il tuo ordine per approfittarne, se la disponibilità non è già finita. Spedizioni rapide e gratuite, per gli abbonati ai servizi Prime, ma promozione limitata.