Ecco quali sono i migliori aspirapolvere senza fili economici (top 5)

Una delle scelte più difficili da fare è sicuramente quella di trovare un aspirapolvere senza fili che sia potente ma economico. Ecco perché abbiamo deciso di selezionare 5 modelli che hanno proprio queste due caratteristiche. Partiamo da una cifra inferiore ai 100 euro per arrivare poco sopra i 200 euro. Quindi potrei scegliere quello che più fa per te senza spendere una barcata di soldi.

Aspirapolvere senza fili: economico sì ma di qualità

Il primo aspirapolvere senza fili che ti proponiamo è lo straordinario Rowenta X-PERT 3.60 che oggi grazie allo sconto del 38% lo puoi avere a soli 99,99 euro. Gode di un’autonomia da 45 minuti, pesa solo 2,2 kg e possiede una spazzola motorizzata efficace sia sui pavimenti che sui tappeti. Secondo noi la migliore offerta di oggi.

Sempre un ottimo prezzo puoi avere la scopa elettrica Dreame U10 con aspirazione potentissima da 100 AW e autonomia da 40 minuti. Pratico LED posto sulla spazzola per vedere al meglio su qualsiasi superficie e un contenitore della polvere da 0,5 l che poi staccare facilmente. Oggi è tua a soli 129,99 euro.

Un’altra fantastica promozione e per avere Hoover H-FREE 100 a soli 133,99 euro con lo sconto del 39%. Questo è perfetto soprattutto se hai animali domestici in casa. Grazie alla mini turbo spazzola riesce ad aspirare in un attimo i peli di animali e in confezione troverai diversi accessori per pulire su più superfici.

Non poteva mancare lo splendido Samsung Jet 60 Turbo con potenza da 150 W e autonomia fino a 40 minuti. È dotato di due velocità che potrai regolare facilmente, di un’impugnatura maneggevole e di un filtro che raccoglie fino al 99,999% delle micro-polveri. Inoltre in confezione troverai tanti accessori. Oggi lo puoi acquistare a soli 190,75 euro, invece che 284,99 euro.

Come ultima soluzione se puoi spendere qualcosina in più ti segnaliamo il mitico Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus oggi tu a soli 204,89 euro. Possiede una potente aspirazione di 120AW che ti consente di raccogliere la polvere, i peli di animali e i detriti in un attimo. Supporta 3 modalità che puoi scegliere in base alle tue esigenze e gode di un’autonomia di un’ora con una ricarica completa.

Sicuramente tra questi 5 aspirapolvere senza fili troverai quello adatto a te, devi solo fare in fretta prima che le promozioni scadono. Tra l’altro ti ricordiamo anche che se sei abbonato ad Amazon Prime potrai riceverlo direttamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui