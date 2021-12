Ecco quali sono gli iPad che arriveranno nel 2022 (RUMOR)

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta pianificando di lanciare un nuovo iPad Pro, un iMac di fascia alta, un nuovo Mac Pro e molto altro ancora nel corso del prossimo anno.

iPad e non solo: cosa aspettarci per il 2022

Apple ha avuto un anno impegnativo nel 2021, annunciando la linea di iPhone 13, i nuovi Mac basati su Apple Silicon e altro ancora. Guardando al 2022, c'è ancora molto da aspettarsi dall'azienda. Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg analizza tutto ciò che potrebbe arrivare nel corso del prossimo anno.

Nella newsletter di oggi, il giornalista conferma gran parte di ciò che è stato precedentemente riportato su cosa aspettarsi dall'OEM americano nel 2022. In particolare, afferma ancora che Apple sta pianificando un nuovo design per iPad Pro con supporto per la ricarica wireless, nonché aggiornamenti per il midrange iPad Air e iPad entry-level.

Gurman afferma anche che la mela ha in cantiere un MacBook Air ridisegnato per il 2022, insieme a un “iMac di fascia alta rinnovato con Apple Silicon“. Ci sarà anche un nuovo MacBook Pro entry-level, un nuovo Mac Pro e un nuovo Mac mini in lavorazione per il prossimo anno.

Per l'Apple Watch, Gurman si aspetta tre nuovi modelli, tra cui un Apple Watch SE aggiornato, un modello standard aggiornato e una “versione robusta destinata agli atleti di sport estremi“.

“Il 2021 è stato un anno modesto per gli aggiornamenti dei prodotti Apple, ma mi aspetterei una gamma più ampia di nuovi prodotti nel 2022. Scendiamo l'elenco di ciò che mi aspetto che venga l'anno prossimo“, afferma Gurman.

Ecco l'elenco completo di tutto ciò che ci si può aspettare dalla società di Tim Cook nel 2022, secondo il giornalista: