È il momento perfetto per acquistare un nuovo iPad

La gamma di iPad è stata per rinnovata nella sua totalità… o quasi. Il primo restyling è avvenuto nel 2018 è stato con l'iPad Pro, poi nel 2020 è toccato all'iPad Air e, più recentemente, il simpatico iPad Mini. L'unico tablet che adotta ancora il vecchio design è il modello economico da 10,2 pollici. Si dice che la compagnia riprogettarà presto questo device aggiornandolo alla line-up attuale… tuttavia, questo porterà ad avere un costo più alto dello stesso. Ecco perché conviene acquistare la versione presente oggi in listino o quella precedente ad un prezzo relativamente molto vantaggioso.

iPad 2022: sarà tutto diverso

L'iPad è ritornato nel 2016 come un'opzione economica pensata principalmente per gli studenti e per il settore dell'istruzione. Da allora questo table ha subito solo una piccola modifica al design avvenuta nel 2019 che gli ha permesso di godere di uno schermo da 10,2″ al posto di uno da 9,7″.

Quest'anno, ci si aspettava che il suddetto modello avrebbe ricevuto un display da 10,5″ e una riprogettazione più sottile e leggera. Con un costo ancora più basso, sarebbe stato il gadget per la scuola/università più venduto di sempre. Purtroppo, l'azienda ha scelto di proseguire con il vecchio linguaggio di design ma sembra che le cose stiano per cambiare nel 2022.

Apple sta riprogettando completamente l'iPad di decima generazione e finalmente darà a questo device i comfort moderni tanto necessari che gli sono mancati. Cominciamo con il design: l'iconico pulsante Touch ID verrà spostato sul pulsante di accensione come sull'Air e sul Mini. Ci saranno anche miglioramenti per lo speaker. Si dice anche che la dimensione del pannello verrà aumentata a 10,5 pollici.

Le unità dummy emerse in rete ad oggi hanno mostrato che l'OEM di Cupertino lo doterà di colori freschi in stile iMac/HomePod Mini. Secondo le fonti di iDropNews, “questo sarà finalmente un buon pacchetto e sarà comunque posizionato in modo più economico rispetto all'iPad mini che è stato recentemente rilasciato nel 2021“.

Si dice che Apple ci offrirà uno schermo completamente laminato e verrà inserita una porta USB C al posto della Lightning; dovremo però dire “addio” alla porta jack da 3,5 mm: “I nuovi prototipi di design di iPad economici non hanno il jack per le cuffie. Alcuni avevano il jack per le cuffie, ma probabilmente è stato buttato fuori“.

La performance saranno probabilmente sbalorditive. Si prevede che questo iPad economico avrà il chip A14 o forse A15 all'interno, che lo renderà più potente della maggior parte dei notebook PC. L'obiettivo della con questo prodotto è il mercato consumer e dell'istruzione. Questo dispositivo andrà bene anche per il consumatore medio che non ha bisogno delle prestazioni top dell'M1 su iPad Pro.

Cosa consigliamo noi?

Tuttavia, ciò porterà sicuramente ad un aumento del prezzo di listino; da 389€ vedremo un costo superiore ai 450€, secondo noi. Ecco perché, se avete bisogno di un ottimo tablet da farvi regalare a Natale, la scelta, a nostro avviso, ricade quasi esclusivamente su questo: il modello entry-level. Affrettatevi, così che vi possa arrivare in tempo per le festività natalizie. Le scorte saranno alquanto limitate.