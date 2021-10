Ecco la vera storia del successo dell'iPod

La storia del successo dell'iPod è dovuta al fatto che Steve Jobs ha mantenuto la parola data, secondo quanto dichiarato da Tony Fadell.

iPod: un successo inaspettato, anche per Steve Jobs

La storia di successo dell'iPod era tutt'altro che assicurata, anche dopo il suo lancio, secondo quanto dichiarato da Tony Fadell, l'uomo soprannominato “il padre dell'iPod”.

Le prime vendite non sono state niente di entusiasmante, e Fadell sentiva che ci sarebbero volute tre generazioni prima che la linea di prodotti decollasse, quindi, all'epoca, chiese al co-founder di Apple Steve Jobs di fare una promessa.

L'intervista con CNET ci rivela particolari interessanti. Fadell stava cercando di far decollare il suo lettore mp3 nella sua startup, Fuse Systems. Le vendite non erano buone e quando Apple gli ha chiesto dei consulti, sperava di guadagnare abbastanza soldi per non fallire.

Sette settimane dopo, quando è stato chiamato per presentare le sue proposte a Steve Jobs, costui non era molto interessato ai giornali: voleva vedere i modelli. Fadell ha seguito il consiglio che gli era stato dato dal guru del marketing Apple Stan Ng.

Nel presentare i modelli, Fadell ha fatto come Ng ha insegnato, mostrando prima il modello peggiore, poi il secondo e, infine, il suo preferito come ultima opzione. Jobs l'ha colto subito. Steve l'ha raccolto e ha detto, ‘Stiamo costruendo questo e ora ti unirai a noi per costruirlo', e io ero tipo, ‘Whoa whoa'”, ha detto Fadell.

La ragione della sua esitazione era che Apple era un'azienda in perdita per via delle vendite di Mac non redditizie. Non c'era motivo quindi di pensare che Apple se la sarebbe cavata meglio di Fuse. Ma Steve lo ha convinto facendo una promessa, che si è rivelata fondamentale per il successo dell'iPod.

Fadell ha chiesto al leader visionario di Apple se era disposto ad andare lontano con l'iPod, non solo investendo in questa prima unità, ma impegnandosi in una famiglia di prodotti. Molte persone si fermano a metà del viaggio e volevo assicurarmi che non fosse un flop, ha dichiarato poi.

Jobs ha detto a Fadell che avrebbe buttato soldi per il marketing sull'iPod, sottraendo risorse al suo core business Mac. E anche se le vendite dell'iPod originale e della versione successiva non sono state particolarmente frizzanti, Jobs ha proseguito. “Ha tenuto la sua parte del business, e il resto è storia“, ha detto.

Fadell ha detto che tiene il suo vecchio iPod come una sorta di capsula del tempo, ancora con la musica caricata su di esso in quel momento.

“È una finestra temporale della mia libreria musicale, quindi la lasci così”, ha detto. Una specie di mixtape davvero eccezionale.

Ha detto separatamente a Bloomberg che pensa che Apple investirà presto in una nuova categoria di prodotti, anche se non sa ancora quale.