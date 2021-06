In queste ore spunta in rete un nuova immagine che mostra il prototipo di iPod Touch 5 in tutto il suo splendore. Notiamo che il device dispone di bordi smussati e di un connettore dock a 30 pin.

iPod Touch 5: dal 2012 (forse anche prima) con furore

Il leaker Mr White ha condiviso oggi su Twitter una serie di immagini interessanti di quello che sembra essere un prototipo di iPod touch di quinta generazione con uno stile “old school”. Presenti i profili smussati agli angoli e una finitura in alluminio spazzolato.

iPod Touch 5 30Pin Prototype Shell pic.twitter.com/9pNJoaf5Rm — Mr·White (@laobaiTD) June 10, 2021

L'iPod touch 5 che Apple ha rilasciato nell'ottobre 2012 invece, aveva un telaio in alluminio anodizzato unibody con bordi arrotondati ed era disponibile in diversi colori, incluso il meraviglioso “nero ardesia” che ancora rimpiangiamo.

Un altro dettaglio interessante del prototipo, che è privo del logo Apple sulla back cover, è la presenza di un connettore dock a 30 pin. Questo ci fa capire che il device sia stato progettato prima che l'azienda adottasse ufficialmente la connettività Lightning.

Insieme a iPhone 5, iPod nano (7a generazione) e iPad (4a generazione), l'originale iPod touch‌ 5 è stato uno dei primi gadget della mela a disporre del nuovo standard che tutt'oggi utilizziamo sui modelli di telefoni più recenti del costruttore.

Il prototipo ha anche il jack per le cuffie in basso a destra, mentre sull'‌iPod touch‌ 5 lo presentava a sinistra. Per chi non lo sapesse, Apple ha interrotto la produzione di iPod touch‌ 5 nel lontano 2015.

Non abbiamo sentito di voci che suggeriscano che Apple abbia in lavorazione un ‌iPod touch‌ next-gen. L'attuale iterazione di settima generazione è stata rilasciata nel maggio 2019 ed è attualmente l'unico prodotto della line-up di iPod presente in listino. La versione “shuffle” è stata interrotta nel 2017, invece. Ricordate? Bei tempi…

Ci piacerebbe vedere un iPod Classic Max, però, magari con porta jack e supporto alla tecnologia Lossless e allo Spatial Audio: sarebbe un sogno ad occhi aperti.

