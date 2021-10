Ecco la prima foto del panno per la pulizia di Apple

In queste ore sono emerse le prime foto della nuova pezza per la pulizia degli schermi di Apple. Curiosamernte, stanno arrivando le prime unità a coloro che l'hanno preordinata.

Il panno per la pulizia di Apple è in consegna

La scorsa settimana l'OEM di Cupertino ha introdotto silenziosamente il proprio panno per lucidatura degli schermi insieme ai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici e AirPods 3. Mentre le stime di spedizione per il panno di Apple sono già slittate al 2022, alcuni fortunati consumatori sono già stati in grado di mettere le mani sul nuovo prodotto e ora ne abbiamo le prime foto.

Come mostrato dall'utente di Twitter Karagana, il panno per lucidatura del colosso di Cupertino viene fornito in una scatola considerevolmente grande. All'interno della scatola c'è solo il panno (che arriva piegato) e un pezzo di carta con le seguenti informazioni:

Sicuro per l'uso su tutti i displav e le superfici Apple. Per la pulizia poco frequente di macchie difficili da rimuovere su vetro con nano-texture, è possibile utilizzare una soluzione di alcol isopropilico (IPA) al 70%.

Apple non specifica esattamente di che tessuto è fatto il suo panno, poiché l'azienda afferma solo che ha un “materiale morbido e non abrasivo“. L'azienda lo consiglia per pulire gli schermi dei prodotti Apple come iPhone, iPad e persino il costoso Pro Display XDR.

Il nuovo panno per lucidatura di Apple costa 25 € e, come abbiamo recentemente riportato, è andato subito “sold out”. Se ne ordinate uno in questo momento sul sito Web di Apple, non verrà consegnato fino al prossimo anno.