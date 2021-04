L’app di eBay sarà presto in grado di scansionare le carte Pokémon per permettere agli utenti di venderle più facilmente. Unitamente a ciò, sarà possibile farlo anche con le card di Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh!.

Pokémon: si potranno scannerizzare le card su eBay

eBay ha annunciato una nuova aggiunta in arrivo alla sua app mobile: presto sarete in grado di scansionare carte collezionabili da giochi popolari come quelle di Pokémon, Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh! per venderle più facilmente sul sito di aste online.

La nuova funzionalità di scansione delle carte arriverà alla fine di aprile, ma supporterà solo Magic: The Gathering al momento del lancio. Pokémon e Yu-Gi-Oh! sono previste per essere aggiunte a maggio, con carte sportive e “altri giochi di carte collezionabili” in programma per il rilascio entro la fine dell’anno corrente.

Utilizzando la nuova opzione di scansione, i venditori potranno scansionare semplicemente una carta e, a quel punto, eBay utilizzerà i dettagli per aiutare a creare automaticamente la scheda di vendita. I venditori dovranno comunque aggiungere ulteriori informazioni, come le foto della carta effettiva, le sue condizioni, il prezzo a cui desiderano cederla e qualsiasi altro dettaglio. Ma il processo di identificazione automatica dovrebbe rendere più facile la procedura al fine di creare inserzioni più rapide e sicure per tutti.

Oltre alla nuova feature, eBay sta aggiungendo alcuni altri miglioramenti al processo di acquisto delle carte collezionabili sia per i venditori che per gli acquirenti. I venditori non dovranno più offrire la possibilità di restituire gli acquisti per qualificarsi per il programma per venditori più votati di eBay. La società sta lavorando alla “revisione della sua politica di protezione dell’acquirente per le carte collezionabili” per migliorare i feedback dei venditori e degli acquirenti nel mercato attuale.

Le carte collezionabili, in particolare quelle di Pokémon, sono molto richieste in questi giorni e il numero di persone che cercano di guadagnare dalle loro vendite è alle stelle. E data questa popolarità, non sorprende che eBay stia cercando di rendere più facile l’utilizzo della piattaforma per i suoi clienti.

