Ecco il vero problema dei MacBook Pro con M1 Pro e M1 Max

Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato nel suo ultimo numero di “Power On” che mentre Apple ringiovanisce la sua linea di prodotti hardware per computer, la strategia delle applicazioni Mac è diventata più confusa che mai.

MacBook Pro con M1 Pro e Max: qual è il difetto?

Il giornalista sottolinea che attualmente sta utilizzando il nuovo MacBook Pro con il chip M1 Max. Le prestazioni, rispetto al modello da 16 pollici con processore Intel, sono incredibili. Tuttavia, l'unico problema chiave di questo dispositivo è l'ecosistema delle applicazioni.

Il Mac App Store di Apple ha fatto dei progressi negli ultimi anni. Non è più una “città fantasma”, tuttavia è un po' disordinata. Al momento, Apple e terze parti forniscono molti modi diversi per lo sviluppo di applicazioni per Mac. Ciò ha creato il caos per la comunità degli sviluppatori e talvolta confonde i consumatori.

Inoltre, l'azienda ha precedentemente introdotto una strategia di sviluppo di applicazioni multipiattaforma che consente agli sviluppatori di ottimizzare le proprie applicazioni per iPad per l'utilizzo con iMac o per consentire l'esecuzione su desktop di applicazioni iPhone non modificate. Tuttavia, questa strategia non è stata resa popolare così rapidamente come sperava Apple.

Inoltre, il MacBook Pro (versione M1) è abbastanza buono in termini di velocità delle prestazioni, durata della batteria e aggiornamento generale. Tuttavia, ci sono alcuni problemi con i nuovi laptop della mela che a volte influiscono in modo significativo sulla loro usabilità.

Il PC a volte si riavvia costantemente, si blocca e si arresta in modo anomalo principalmente a causa di problemi di perdita di memoria. È un po' difficile identificare come si manifestano questi bug, poiché tendono ad essere casuali.

Secondo Gregory McFadden, il Centro di controllo del MacBook utilizza 26 GB dei 64 GB di RAM del suo nuovo MacBook Pro. Per altri utenti, il control center non utilizza così tanta RAM. Tuttavia, questi utenti di solito individuano altre app come Safari e Photoshop Elements che utilizzano una memoria anormalmente alta. Questa perdita di memoria anormale fa rallentare il portatile che, a volte, tende a farlo riavviare.