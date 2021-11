MacBook Pro 2021 perde memoria? Ecco l'inquietante problema

I Mac di Apple con processore M1, M1 Pro, M1 Max sono abbastanza buoni in termini di velocità delle prestazioni, autonomia e affidabilità. Tuttavia, ci sono alcuni problemi con i nuovi MacBook Pro che a volte influiscono in modo significativo sulla loro usabilità. Alcuni utenti segnalano che i loro PC si riavviano costantemente, si bloccano e si arrestano in modo anomalo, principalmente a causa di problemi di perdita di memoria. È un po' difficile identificare come si manifestano questi bug, anche perchè tendono ad essere del tutto casuali. La criticità si verifica come se l'utente avesse installato un'app non valida.

Il problema della perdita di memoria dei nuovi MacBook Pro

Secondo Gregory McFadden, il Centro di controllo di MacOS utilizza 26 GB dei 64 GB di RAM all'interno del suo nuovo MacBook Pro. Per altri utenti però, si nota che il sistema non utilizza così tanta RAM.

Tuttavia, coloro che riportano il problema indicano che, solitamente, alcune app come Safari e Photoshop Elements che utilizzano una memoria anormalmente alta, soffrono di perdite di memoria anomale che fanno sì che il sistema intero si rallenti. E questo porta, di conseguenza, al riavvio del dispositivo.

Per rendere più fluido il MacBook, gli utenti dovranno chiudere le app per liberare spazio di memoria. Chiudere le schede dal browser è un buon modo per liberare spazio.

Sembra che macOS non stia utilizzando correttamente la struttura di memoria del SoC M1. Ciò significa che il sistema probabilmente mette più RAM di quanta non serva. Questo probema è comunemente chiamato come “perdita di memoria“. Ovviamente, il software perdendo molta potenza virtuale, fa sì che le prestazioni del processore ne rinsentano. Le persone devono attendere che la RAM si ripulisca o uscire forzatamente da alcune app. In alternativa, si deve riavviare il PC.

Dopo il debutto dell'M1, Jason Snell ha scritto:

La memoria del processore M1 è un singolo pool accessibile da qualsiasi parte del processore. Se il sistema necessita di più memoria per la grafica, può assegnarla. Se ha bisogno di più memoria per il Neural Engine, allo stesso modo. Ancora meglio, poiché tutti gli aspetti del processore possono accedere a tutta la memoria di sistema, non c'è alcun calo di prestazioni quando i core grafici devono accedere a qualcosa a cui in precedenza accedeva un core del processore. Su altri sistemi, i dati devono essere copiati da una porzione di memoria a un'altra, ma sull'M1 sono immediatamente accessibili.

Inoltre, secondo i rapporti, su un Apple MacBook (versione M1) un singolo sito Web potrebbe utilizzare fino a 20 GB di RAM. Questo non è un bug del website in questione, ma del MacBook. Come andrà a finire questa situazione? Vi aggiorneremo in caso di sviluppi futuri.