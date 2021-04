Ieri, Samsung ha confermato che terrà un evento di lancio il 28 aprile. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che il prossimo evento Galaxy Unpacked potrebbe vedere l’arrivo dei Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. In vista dello show, il noto informatore Evan Blass ha condiviso nuovi rendering del portatile top di gamma dal design convertibile 2 in 1. Sarà questo il famoso “Galaxy più potente di sempre“?

Samsung: i nuovi portatili arriveranno presto

Mentre il Galaxy Book Pro arriverà come un laptop convenzionale, il Galaxy Book Pro 360w sarà un modello convertibile 2-in-1 con touchscreen e supporto per lo stilo S Pen. I rendering mostrano che il dispositivo è dotato di una coppia di porte USB-C, una porta USB-A e uno slot HDMI. Dall’altro lato, il primo device offrirà le stesse opzioni di connettività ad eccezione della porta USB-A.

Non di meno dovrebbe arrivare con uno schermo OLED da 13,3 pollici, mentre il modello 360 offrirà agli utenti un display OLED da 15,6 pollici più grande. Si dice che i processori Intel Core i5 e Core i7 di undicesima generazione alimentino i due portatili. Questi dispositivi verranno precaricati con il sistema operativo Windows 10.

Il Galaxy Book Pro potrebbe arrivare nelle edizioni Wi-Fi e LTE, mentre l’edizione 360 ​​potrebbe arrivare sugli scaffali nelle versioni Wi-Fi e 5G. Questi terminali possono essere disponibili in due colorazioni: una blu e una argentata.

I rapporti suggeriscono anche che la società sudcoreana potrebbe anche annunciare il Galaxy Book Go come un dispositivo economico che mira a sfidare il predominio del Microsoft Surface Go. È probabile che questo sia dotato di uno schermo FHD da 14 pollici, sistema operativo Windows 10 Home, processore Snapdragon 7cx / Snapdragon 8cx Gen. X (nuova versione), 4 GB / 8 GB di RAM LPDDR4x e memorie UFS 2.1 per l’archiviazione flash dei dati e dei programmi da 128 GB / 256 GB.

