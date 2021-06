Huawei Maimang 10 SE avrà un processore Snapdragon 480 5G. La serie Maimang è una gamma di prodotti del brand cinese esclusiva per il mercato locale. È molto importante questa news perché abbiamo appena appreso che il Maimang 10 SE sarà il primo device 5G midrange dell'azienda con un processore di Qualcomm. Questo risulta essere un fatto alquanto strano, poiché alla compagnia era stato vietato il business dei SoC 5G con i principali chipmaker mondiali.

Huawei Maimang 10 SE: le specifiche tecniche

La fonte della perdita è l'utente Weibo “菊厂影业Fans”, e ha rivelato in un post all'interno della nota piattaforma di microblogging alcune delle specifiche chiave del telefono. Secondo il tipster, il device sarà alimentato dallo Snapdragon 480 5G, lo stesso processore che si trova nel Moto G Stylus 5G e del OnePlus Nord N200 5G.

Il display del telefono è da 6,5 ​​pollici e avrà una tacca a goccia per la fotocamera frontale e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Per le fotocamere, Huawei Maimang 10 SE avrà tre sensori sul retro che includono una main camera da 13 MP, una lente per la profondità da 2 MP e una macro da 2 megapixel. Avrà anche una snapper frontale da 8MP.

Huawei spedirà il Maimang 10 SE con una batteria da 5000 mAh che supporterà anche la ricarica rapida da 22,5 W, consentendo agli utenti di ricaricare la batteria più velocemente di un numero di altri telefoni come il Vivo Y12A appena lanciato, che ha la stessa capacità della batteria ma supporta solo la fast charge cablata da 10 W.

Altre caratteristiche menzionate includono il modem 5G dual-mode, la protezione per il comfort degli occhi, visione intelligente, una modalità facile/base e persino una modalità ebook. Sfortunatamente, la fonte non ha fornito dettagli sul prezzo e sulla data di lancio. Tuttavia, siamo sicuri di una cosa: non arriverà fuori dal mercato locale. A voi piacerebbe?

