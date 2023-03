Ecco 5 INDISPENSABILI gadget a meno di 10€ che non conosci ma devi avere

Gadget tech utili, pronti a semplificarti al vita nel quotidiano. Dispositivi economici, che utilizzerai ogni giorno perché super pratici. Prodotti che, in gran sconto, prendi a meno di 10€ da Amazon adesso. Approfittane finché sono in promozioni, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo speaker Bluetooth è comodissimo da utilizzare in doccia. Lo abbini al tuo smartphone e poi – grazie alla sua ventosa – lo attacchi alla porta della doccia. Resiste perfettamente al contatto con l’acqua. Addirittura, se ricevi una telefonata mentre sei in doccia, puoi rispondere e parlare al telefono: è un vero e proprio sistema di vivavoce. Prendilo in promozione a 8,90€.

Questo utilissimo dispositivo ti permette di avere sempre il cavo giusto a disposizione. Il tutto, senza il minimo ingombro. Infatti, Quando non serve, il cavo è ben arrotolato. Tuttavia, basta un attimo per srotolarlo e collegarlo al tuo device e al caricatore. Bellissimo ed elegante, è utilissimo da avere sempre nello zaino oppure in auto. Una solo dispositivo, tutte le uscite necessarie: microUSB, USB C e Lightning (per iPhone). In promozione, lo prendi a 8€ circa appena.

Con un piccolo, ma potente, faro solare come questo potrai ottenere tanta luce completamente gratis, grazie al sole. Include tutto il necessario per funzionare in modo completamente indipendente: c’è un piccolo pannello solare, una suite di ben 100LED super luminosi, una batteria ricaricabile e un sensore di movimento. Super luminoso, illumini completamente gratis grazie al sole: prendilo adesso a 8,90€ appena.

Una potente torcia, luminosissima e dotata di struttura super robusta, è perfetta da avere sempre con te per illuminare in caso di emergenza. A disposizione, diverse intensità luminose. Resistente al contatto accidentale con l’acqua, puoi usarlo ovunque serva avere un potente fascio luminoso. Prendila in sconto a 8,59€ appena.

Per finire un prodotto che dovrebbe essere in ogni abitazione intelligente: una presa smart di alta qualità, firmata TP-Link. Un dispositivo come questo ti permette di accendere e spegnere usando lo smartphone (o la voce, grazie alla compatibilità degli assistenti vocali Alexa e Google Home) praticamente qualsiasi oggetto. Basterà posizionare il dispositivo fra l’oggetto che desideri controllare e la normale presa a muro. Dopo una rapida configurazione, sarà pronto all’uso. Un prodotto di qualità come questo, a questo prezzo, è un vero e proprio affare: prendilo adesso a 9,90€.

Visto che utilissimi gadget puoi prendere da Amazon a meno di 10€? Scegli i tuoi preferiti finché sono in promozione e approfittane al volo. Sii veloce, si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.