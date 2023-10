eBay TI REGALA Samsung Galaxy A23 5G: sconto FOLLE del 43% (-151€)

Con uno scioccante sconto immediato del 43% questa offerta di eBay è pronta a darti la scusa perfetta per acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G. Quest’oggi venduto al prezzo di un comune budget phone Android, lo smartphone del colosso sudcoreano può essere tuo spendendo appena 198€ – parliamo di un risparmio immediato di ben 151€.

Samsung Galaxy A23 5G ha indubbiamente tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane: è perfetto per telefonare, navigare in rete, guardare video ad alta risoluzione, ascoltare la musica, chattare sui social e molto altro ancora.

Sconto fuori scala del 43% su eBay per l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G

Il device è pronto a sorprenderti con il suo bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici, una buona fotocamera frontale per selfie di qualità e un comparto hardware di tutto rispetto. A tal proposito, il device a marchio Samsung monta un buon processore octa core alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con ore e ore di autonomia, mentre sul retro un modulo fotografico multiplo è capeggiato da un sensore principale da 50MP per foto e video di grande qualità.

Cosa stai aspettando? L’eccellente mediogamma Android è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre con il 43% di sconto; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

