eBay TAGLIA il PREZZO di OLTRE 100€ per Redmi Note 13 5G da 256GB

Vuoi uno smartphone che offra ottime prestazioni e hai un budget di circa 200 euro? Allora dai un’occhiata a questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello Redmi Note 13 5G a soli 199,49 euro, invece che 299,90 euro. Per poterlo avere a questo prezzo inserisci il codice promozionale SMARTPHONE24 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato già sul prezzo originale c’è uno sconto di più di 89 euro, e insieme al codice segreto porta il risparmio oltre 100 euro. Con questo smartphone avrai tutto lo spazio di archiviazione che vuoi, un bellissimo sistema di fotocamere per immortalare i tuoi momenti più belli e la tecnologia 5G per navigare su Internet alla velocità della luce.

Redmi Note 13 5G a prezzo da favola

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere è da prendere al volo. Con Redmi Note 13 5G potrai scattare foto sensazionali grazie a una tripla fotocamera che ha un sensore principale da ben 108 MP, con ultra-grandangolare da 8 MP. Pesa solo 174,5 grammi e ha uno spessore di appena 7,6 mm.

Gode di un bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una luminosità eccellente protetto da un Corning Gorilla Glass 5 che lo rende indistruttibile. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 6080 con a supporto 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Infine una super batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida da 33 W e caricatore incluso.

Una vera bomba da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 5G a soli 199,49 euro, invece che 299,90 euro. Ricordati che per poterlo avere a questo prezzo devi inserire il codice promozionale SMARTPHONE24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.