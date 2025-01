EasyJet lancia i super sconti: fino al 20% in meno per viaggiare durante tutto il 2025

Ogni anno è “caccia” al ponte festivo, che assicura qualche giorno di vacanza extra sfruttando pochi giorni di ferie. Il 2025 ne è particolarmente ricco: per non farti trovare impreparato, puoi approfittare degli sconti lanciati da EasyJet – compagnia aerea low cost che offre biglietti scontati del 20% per un tempo limitato. Scopriamo cosa offre la promozione.

I ponti del 2025: quali sfrutterai?

Potrai acquistare i biglietti scontati EasyJet fino al 3 febbraio, per viaggiare in Europa dal 3 febbraio al 14 dicembre 2025. Aderiscono alla promozione tutte le principali destinazioni presenti nella rete della compagnia aerea: Barcellona, Londra, Amsterdam, Berlino, Londra, Parigi, Vienna, Oslo, Maiorca e tantissime altre.

Anche i prezzi, grazie agli sconti fino al 20%, sono economici: si parte da un minimo di 19 euro, fino a un massimo di 30. Naturalmente i prezzi variano in base alle date di viaggio e alla disponibilità di posti. Inoltre, la maggior parte dei biglietti scontati fanno parte della tariffa Standard, che permette di portare a bordo un solo bagaglio piccolo da sistemare sotto il sedile.

Aggiungendo un extra, sarà possibile portare a bordo più bagagli e scegliere il proprio posto senza costi aggiuntivi. La promozione EasyJet ti permette di pianificare con un certo anticipo tutte le tue prossime vacanze, che siano estive oppure per sfruttare i numerosi ponti del 2025, ovvero:

Pasqua e Pasquetta : 20 – 21 aprile

: 20 – 21 aprile Festa della Liberazione : 25 – 26 – 27 aprile

: 25 – 26 – 27 aprile Festa dei Lavoratori : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 maggio

: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 maggio Festa della Repubblica : 31 maggio – 1 – 2 giugno

: 31 maggio – 1 – 2 giugno Ferragosto : 15 – 16 – 17 agosto

: 15 – 16 – 17 agosto Festa dell’Immacolata: 6 – 7 -8 dicembre

Il prossimo, grande ponte sarà quello di Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile. Con soli 3 giorni di ferie, sarà possibile farsi una bella mini-vacanza di ben sette giorni, dal 20 al 27 aprile. Quale occasione migliore per sfruttare la promozione EasyJet? Ricorda che puoi usufruire degli sconti, fino al 20%, prenotando tramite il sito web EasyJet entro il 3 febbraio, per viaggiare verso le più belle mete all’interno della rete di destinazioni della compagnia.