Easy Fry MAX, la friggitrice aria di Moulinex in offerta LAMPO da 5L

Una friggitrice ad aria da usare in cucina tutto le volte che vuoi senza restrizioni. Cuoce alla perfezione ed è adatta per ogni tipo di preparazione, dal salato al dolce. Moulinex Easy Fry MAX è l’alleata giusta grazie al suo cestello da 5L che non scende a compromessi e ti fa cucinare per 6 persone ogni volta.

Comoda, pratica e di qualità. Se sei interessato approfitta al volo dell’offerta lampo su Amazon che sconta di 20% il prodotto e te lo fa acquistare ad appena 79,99€. Cosa aspetti? Aggiungila al carrello.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Moulinex Easy Fry MAX, la friggitrice ad aria che in cucina conquista tutti

Bella, comoda e pratica. Ha un cestello da 5 Litri che è capiente così da poter cucinare per tutta la famiglia senza dover fare più infornate alla volta. Infatti ha una capienza tale che si adatta con facilità a preparazioni per 6 persone ogni volta che la utilizzi. Ottimo vero?

Beh, non la sola caratteristica vincente di Easy Fry MAX di Moulinex. Con il suo display LED touch la gestisci con un tocco attraverso e varie impostazioni già presenti (modalità utili ogni giorno) ma anche con programmi personalizzati che crei scegliendo timer e temperatura ogni volta che ne hai bisogno.

Design che rimane compatto così da poterla mettere sul bancone della cucina senza occupare tanto spazio e facilità di pulizia. Una volta che hai terminato, rimuovi il cestello e caricalo in lavastoviglie. Naturalmente è antiaderente ma è privo di sostanze pericolose e che possano venire a contatto con gli alimenti cotti e crudi.

Stai ancora leggendo? Il tempo scorre. Collegati subito su Amazon dove l’offerta lampo ti permette di acquistare la tua friggitrice ad aria di Moulinex, la Easy Fry MAX a soli 79,90€ con sconto del 20%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.