EASTPAK Pinnacle: zaino unisex per scuola, viaggio e lavoro al 42% in meno

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione straordinaria che ti permette di avere uno zaino unisex per ogni tipo di attività a un prezzo davvero molto più basso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello EASTPAK Pinnacle a soli 55,40 euro, invece che 95 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo da mobile considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 42% e quindi in questo momento avrai un risparmio di oltre 39 euro. Grazie alla sua straordinaria versatilità e robustezza potrai usare questo fantastico zaino per la scuola, per il lavoro o per i tuoi viaggi.

EASTPAK Pinnacle: lo zaino per ogni attività

Con lo zaino EASTPAK Pinnacle puoi andare dove vuoi senza problemi. Ha un design minimal, moderno con tante tasche che ti permetteranno di mettere all’interno tutto quello che vuoi. Gode di una tasca principale bella grande e ha un’altezza di 25,5 cm, una larghezza di 32 cm e una profondità di 42 cm.

Oltre alla tasca principale troverai una tasca secondaria un pochino più piccola e altre due tasche frontali per mettere gli oggetti a cui devi arrivare subito come smartphone o portafogli. Le cerniere sono robuste e ognuna possiede anche dei pratici laccetti per essere aperte più facilmente. Gli spallacci sono ergonomici e regolabili, lo schienale è imbottito e lo zaino è composto al 100% in poliestere, per cui non teme nemmeno la pioggia. Inoltre potrai scegliere tra tantissimi colori disponibili sempre a un ottimo prezzo.

Fai alla svelta perché si tratta di un’offerta a tempo e dunque da un momento all’altro potrebbe svanire nel nulla. Perciò prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo zaino EASTPAK Pinnacle a soli 55,40 euro, invece che 95 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.