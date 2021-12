E se Samsung realizzasse un pieghevole a tre lati?

Un paio di settimane fa, abbiamo parlato del brevetto per il telefono pieghevole e ribaltabile di Samsung pubblicato sul sito Web dell'OMPI (World Intellectual Property Organisation). Gli schizzi preliminari presentavano forse il design pieghevole più interessante che abbiamo mai visto dal gigante della tecnologia.

Samsung: il brevetto del pighevole a tre lati

Il patent è stato finalmente approvato, dopo che la domanda originale è stata depositata a giugno, e sembra che il concept stia già iniziando a prendere forma, con alcuni nuovi render visivi e maggiori dettagli che emergono da Samsung. In effetti, l'ultimo schizzo è abbastanza intrigante da catturare l'attenzione del sito LetsGoDigital, che è solito creare rendering 3D di come potrebbero essere i concept che emergono dai brevetti.

Questo ultimo schizzo è ciò su cui si basano i rendering di LetsGoDigital di seguito. Come potete vedere nell'immagine presentata da Samsung Electronics, il pieghevole potrebbe avere tre schermi separati in grado di aprirsi per rivelare un enorme pannello piatto e senza cuciture, o più di essi, che possono essere piegati in una moltitudine di posizioni. Sono tutti collegati tramite due cerniere: una che si piega verso l'interno e un'altra che si piega verso l'esterno, creando insieme una forma a Z.

I rendering realistici presentano un concept molto intrigante di come potrebbe effettivamente sembrare un telefono dall'aspetto così strano nelle nostre mani. In una posizione completamente piegata, potrebbe avere le dimensioni di un normale telefono di tutti i giorni, anche se un po' più ingombrante. Una volta aperto, tuttavia, si mostrerebbe un gigantesco tablet, completo di connettore HDMI e persino di un pannello funzionante sul retro.

C'è un motivo per cui i rendering non mostrano il display posteriore, tuttavia. Samsung non ha ancora rivelato nessuna delle sue specifiche, motivo per cui questo rimane ancora un mistero; potrebbe essere un grande schermo o uno piccolo come quello del Galaxy Z Flip 3. In entrambi i casi, potrebbe consentirà di utilizzare la fotocamera posteriore principale ad alta risoluzione per scattare autoscatti e fare videocall.

Il brevetto descrive anche una fotocamera selfie da 4 MP (così come un sensore di impronte digitali) nascosta discretamente sotto il display anteriore.

Uno degli inconvenienti più interessanti descritti nel brevetto del telefono trifold di Samsung, tuttavia, riguarda la qualità del segnale di comunicazione. Di fatto, un telefono che si piega più volte potrebbe avere un segnale debole prodotto dall'antenna wireless alloggiata all'interno. Per compensare questa carenza, l'azienda pare che abbia progettato l'incorporazione di più antenne nella scocca.

Questo è lontano dal primo concept di telefono ribaltabile o pieghevole disponibile da Samsung. Il gigante della tecnologia si è già affermato come il re dei pieghevoli (e dei flippable) sul mercato, soprattutto con il successo dei Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 di quest'anno, e pare che non voglia di esplorare nuovi form factor nel prossimo futuro.