E se le AirPods ricevessero un'app dedicata per iPhone?

Una delle principali funzionalità delle AirPods è la loro capacità di essere essenzialmente invisibili, sia per l'utente che per le persone circostanti. Quando sono stati introdotti per la prima volta avevano due features: la capacità di riprodurre musica e la capacità di parlare con Siri con un tocco. Ma negli ultimi 5 anni, l'OEM di Cupertino ha aggiunto nuove opzioni davvero interessanti. Tuttavia, non è mai arrivata un'app stand-alone dedicata alle cuffie TWS della mela. Un designer ha provato ad ipotizzarla; vediamola insieme.

AirPods: ecco come potrebbe essere l'applicazione stand-alone

Gli AirPods sono diventati sempre più importanti nella vita delle persone, tanto che si può dire che ormai sono un accessorio indispensabile per i possessori di iPhone. Man mano che diventano più performanti, sta diventando più difficile per gli utenti trovare tutte le funzionalità che Apple aggiunge. Per non parlare del fatto che l'azienda tratta ancora gli AirPods come qualsiasi altro dispositivo bluetooth nel menù delle impostazioni. Non ha rilasciato ancora un'app dedicata per la gestione delle funzioni.

Impostazioni e aggiornamenti

Un'app complementare AirPods probabilmente assomiglierebbe all'app per Watch. Ci sarebbe una semplice scheda principale con tutte le impostazioni accessibili mediante un rapido accesso. Nella parte superiore potete vedere i vostri AirPods attualmente in uso, cercare le impostazioni, controllare il livello della batteria e passare a un'altra coppia di AirPods che potreste voler utilizzare. Si può personalizzare il funzionamento dei pulsanti, abilitare o disabilitare il rilevamento della testa e provare l'audio spaziale.

Sotto il primo gruppo di impostiazioni, si possono vedere le informazioni sui propri auricolari TWS, personalizzare la rete Find My e scaricare gli aggiornamenti software. Una delle nostre maggiori lamentele con AirPods è il modo in cui Apple rilascia gli update del firmware per gli utenti. Sono invisibili e francamente, complessi da captare e capire. Non c'è tecnicamente alcun modo per ricercare davvero un OTA del software.

Come l'app Watch e Suggerimenti, la scheda Scopri potrebbe insegnare agli utenti funzionalità di cui potrebbero non essere a conoscenza. Potrebbe anche fungere da pseudo-redazione per Apple per informare le persone su nuove funzionalità e aggiornamenti disponibili.

La compagnia di Tim Cook potrebbe includere il supporto per cuffie e auricolari Beats se solo lo volesse. Cosa ne pensate dell'idea di creare un'app dedicata alle sole AirPods? Fatecelo sapere.