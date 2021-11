Apple AirPods Pro regine del momento: doppio sconto su eBay

Se le Apple AirPods Pro devono essere il tuo acquisto definitivo, i Cyber eDays di eBay ti regalano una gioia unica. Infatti queste wearable sono ora in offerta a soli 188,90€, ma grazie a uno straordinario codice puoi risparmiare ancora di più.

Per poterlo utilizzare ti dico già da ora che devi avere l'applicazione sullo smartphone perché da desktop non va. Quindi aggiungi i tuoi auricolari al carrello e prima di pagare inserisci il coupon “XMASAPP21”.

Prezzo finale? 179,45€ per degli auricolari di prima categoria.

Apple AirPods Pro e la musica diventa spettacolare

Le wearable di Casa Cupertino sono ormai famose in tutto il mondo. Se le classiche non ti hanno mai entusiasmato per il loro design troppo impegnativo, con questa versione Pro non puoi proprio sbagliare. Sempre disponibili in colorazione bianca hanno al loro interno ogni singolo dettaglio che te le farà amare.

Appartengono alla tipologia In Ear quindi sono dotate di punte di silicone morbido. In questo modo sono così stabili che puoi persino praticarci sport insieme, dopotutto sono impermeabili e non temono il sudore.

L'audio non ha bisogno di descrizioni ma forse non hai mai saputo che queste wearable sono dotate altresì di cancellazione attiva del rumore così puoi parlare al telefono in modo praticamente perfetto. Se poi non ti piace, attivi la modalità Trasparenza e stai alla grande.

Acquista subito le tue AirPods Pro su eBay a soli 179,45€ inserendo il codice “XMASAPP21” in fase di pagamento. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Affrettati perché i pezzi disponibili stanno andando a ruba.