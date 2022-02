È l'anno degli "Ultra": anche Redmi lavora ad un super flagship

Un nuovo rapporto indica che Xiaomi potrebbe preparare un'edizione speciale del Redmi K50. I dettagli hardware non sono chiari, ma il telefono sembra destinato a portare il suffisso “Super Cup”, che potrebbe tradursi in un dispositivo marchiato K50 Ultra. Dopo 12 Ultra, OnePlus 10 Ultra, S22 Ultra, anche il sub brand dell'OEM cinese vorrebbe realizzare una ammiraglia premium senza eguali.

Redmi K50 Ultra: cosa sappiamo?

La serie Redmi K50 sta arrivando. Xiaomi sta lentamente intensificando la sua campagna di marketing per la serie prevista per il debutto alla fine di questo mese, e le indiscrezioni suggeriscono che l'azienda cinese ha una variante speciale del flagship in lavorazione.

Come riportato da Xiaomiui, sembra che sia in arrivo una versione speciale del K50. Presumibilmente, questo dispositivo sarà etichettato come “Redmi K50 Super Cup Exclusive Edition“. Ricordiamo che la compagnia generalmente riserva il moniker “Super Cup” al suo modello top di gamma. Sia il Redmi K30 Ultra che il Mi 10 Ultra erano stati commercializzati come device Super Cup, quindi è possibile che questo dispositivo arrivati nei mercati internazionali come K50 Ultra. Potrebbe essere una forzatura, però.

I dettagli della Redmi K50 Super Cup Exclusive Edition rimangono tuttavia sconosciuti. Dovrebbe arrivare con 512 GB di spazio di archiviazione, ma finora non sono state rivelate altre differenze hardware. Ad oggi, sappiamo che la gamma di top in question avrà già ben quattro device: K50, K50 Pro, K50 Pro+ e K50 Gaming. Sembra alquanto improbabile che questo sia un prodotto a sé stante; potrebbe anhe essere un esclusivo modello da 512 GB, ma è da vedere. Vi terremo aggiornati.