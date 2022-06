È il momento perfetto per acquistare un laptop Apple

Apple ha rilasciato oggi la seconda beta di macOS Monterey 12.5 dedicata agli sviluppatori e utenti beta pubblici. Come sempre, queste sono versioni del firmware “prototipali”, quindi non adatte all’utente comune, perché ricche di bug e eventuali problematiche. Se volete installarla però, vi consigliamo di non farlo su un vostro device da lavoro principale. Molto meglio avere un prodotto muletto all’occorrenza.

Il nuovo aggiornamento arriva due settimane dopo il debutto della prima beta di macOS 12.5, ma alla WWDC 2022 che si terrà fra pochi giorni conosceremo macOS 13 con tante novità. Ipotizziamo che le prime versioni di questo nuovo update arriveranno nei giorni a venire, quindi restate connessi.

Apple: cosa cambia con macOS 12.5 beta 2?

Sappiate che gli sviluppato registrati possono scaricare il firmware dall’applicazione Apple Developer Center, ma occorre – come semrpe – un profilo dedicato per farlo. Per accedervi basta andare nelle preferenze di sistema e cliccare su Aggiornamento software.

Non sappiamo ancora quali saranno le funzionalità di questo sistema; ad oggi il log delle modifiche non è emerso ma ad una prima occhiata non si segnala nulla di nuovo, se non qualche correzione di bug vario ed eventuale.

