È il momento PERFETTO per acquistare un iPhone 13 Mini

Sappiamo tutti che a settembre Apple lancerà la nuova linea di smartphone di punta iPhone 14. Questa serie includerà ben quattro modelli, uno più interessante dell’altro. Purtroppo però, per le amanti dei telefoni compatti, ci saranno brutte notizie. Non troveremo infatti un iPhone 14 mini perché al suo posto avremo un iPhone 14 max non pro. Questo vuol dire che hai un mini rimane almeno per i prossimi anni, l’ultimo vero device compatto della mela; capite perché conviene acquistarlo ora prima che esca fuori di produzione?

Se state cercando il momento perfetto per cambiare il vostro smartphone beh, oggi è il giorno giusto. Vi porterete a casa iPhone 13 mini da 128 GB da Amazon a soli 790,20€. Non ci gireremo intorno.

iPhone 13 Mini: come si comporta questo device?

Questo prezzo è davvero speciale; anche perché ci sono moltissimi vantaggi nell’acquistare un gadget del genere dal nostro sito di e-commerce. Pensiamo infatti alle spedizioni gratuite incluse nel prezzo oppure all’assistenza clienti di Amazon attiva tutti i giorni fino alla mezzanotte, anche nei festivi. La garanzia di Apple è di un anno mentre quella di Amazon stessa e di ben due. Per qualsiasi problema infatti, vi basterà chiamare il sito per godere del supporto tecnico di esperti del settore.

iPhone 13 mini però si fa riconoscere soprattutto per le sue prestazioni. È vero che è un telefono piccolo che sta benissimo in tasca (pesa solo 136 g) ma e soprattutto potente.ve lo ribadiamo perché questo non è affatto scontato. Di fatto, molti pensano che essendo il più economico della gamma 2021 sia anche poco performante. Nulla di più sbagliato. Insomma capite bene che è un gioiellino su tutta la linea. A 790,20 € è da comprare subito senza pensarci troppo.

