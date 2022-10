È il giorno PERFETTO per acquistare uno smartphone di Redmi

Oggi potrebbe essere un buon giorno per comprare il Redmi Note 11 Pro a soli 259,46€ su Amazon. Considerate che ieri la compagnia ha svelato i Note 12 e 12 Pro in Cina e adesso ha anche lanciato una nuova iterazione del Note 11T Pro. Insomma, ci sono modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Giusto per fare un piccolo “remind me”, il Note 11T Pro possiede ora 12 GB di RAM, mentre è stato presentato ufficialmente in Cina a maggio. Sono arrivate due versioni (una Pro e una Pro+), entrambe con 8 GB di memoria virtuale. La versione appena svelata costa in Asia 2099 Yuan, ovvero 290 dollari, ma ci sono diverse configurazioni tra cui scegliere. In India questo device si chiama K50i 5G, mentre da noi è il POCO X4 GT.

Redmi Note 11 Pro o POCO X4 GT?

Come detto, il Note 11T Pro, che da noi arriva come POCO X4 GT, ha uno schermo LCD IPS da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+. Viene dotato di un processore MediaTek Dimensity 8100, di RAM di tipo LPDDR4x e storage UFS 3.1. È decisamente più potente del Note 11 Pro, ma costa anche di più. Nello specifico, su Amazon ve lo portate a casa a 379,90€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device. Il design è pressocché identico alla controparte Redmi, contiene una batteria da 5080 mAh con supporto alla fast charge da 67W, proprio come il Redmi Note 11 Pro che però costa oltre 100€ di meno. Nello specifico, 259,46€ con spedizione gratuita. La fotocamera infine, è da 64 Megapixel e ci sono altre due lenti da 8 Mpx (ultrawide) e da 2 Mega (macro). Lo snapper selfie è di 16 Mpx.

Quale sarà la vostra scelta? Fateci sapere quale comprerete, ma in ogni caso farete un ottimo acquisto. Buon divertimento con il vostro nuovo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.