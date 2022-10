Redmi Note 12 Pro: la serie è stata lanciata ufficialmente, ma non da noi

Ci siamo: come previsto, il sub brand di Xiaomi ha appena tolto i veli alla nuova line-up di fascia media, la serie Redmi Note 12. I dispositivi sono tre. Troviamo infatti il Note 12 Pro, il Note 12 Pro+ e il Note 12 Explorer Edition. Volendo, c’è anche un quarto device, ma è solo una versione speciale chiamata “Yibo Edition” del più potente del trio.

I tre gadget hanno specifiche tecniche differenti, ma godono di funzionalità molto simili fra loro; qualcuno li ha anche definiti come tre varianti di un medesimo prodotto, al pari di quanto abbiamo avuto con la gamma Note 11T Pro. Diamo di seguito un’occhiata alle caratteristiche tecniche di questi tre midrange.

Redmi Note 12 Pro: le caratteristiche complete

Partiamo dallo schermo: tutti i telefoni della serie Note 12 hanno un pannello in 20:9 OLED con foro al centro, risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 Hz, frequenza di campionamento al tocco di 240 Hz, dimming di 16.000 livelli. Supporta la profondità colore a 10 bit, luminosità massima di 900 nits e c’è l’HDR10+, l’HDR10 e il Dolby Vision.

Sotto la scocca c’è un processore Dimensity 1080 di MediaTek coadiuvato da RAM LPDRR4X e da storage UFS 2.2. Il Pro+ e l’Explorer Edition vantano un sistema di raffreddamento VC molto grande, mentre il Pro standard ha una classica lastra di grafene più piccola.

Come vedete, sono molto simili: c’è il medesimo fingerprint, la stessa connettività, lo stesso jack audio da 3,5 mm, il blaster IR, gli speaker stereo, dual SIM 5G, WiFi 6, NFC, USB C e non solo. C’è poi la skin MIUI 13 basata su Android 12 e la batterie sono da 5000 mAh e da 4300 mAh, rispttivamente su Pro, Pro+ e Explorer Edition.

I dispositivi avviano la MIUI 13 basata su Android 12. Il Pro e il Pro Plus sono supportati da una batteria da 5.000 mAh. Ma l’Explorer ospita una batteria da 4.300 mAh.

Il Pro presenta una main camera Sony IMX766 da 50 Mpx, il Pro+ e l’Explorer invece, dispongono dell’innovativo sensore Samsung ISOCELL HPX da 200 Megapixel con apertura f/1.65 e OIS al seguito. Ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mpx su tutti i device. Selfiecam invece da 16 Mega. Dulcis in fundo, la fast charge via cavo è differente: abbiamo 67W per il Pro, 120W per il Pro+ e 210W per l’Explorer Edition.

I prezzi partono da 1699 yuan a salire per il Redmi Note 12 Pro con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Vi faremo sapere quando arriveranno anche in Europa. Intanto, noi abbiamo il Note 11 Pro che parte da 289,90€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel costo del dispositivo.

