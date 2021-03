Xiaomi ha tolto i veli alla sua nuova ammiraglia low-cost in Cina. Stiamo parlando del Mi 10S, un device che, in termini di design, assomiglia allo Xiaomi Mi 10 Ultra ma dispone del chipset di Qualcomm appena presentato, lo Snapdragon 870 a sei nanometri. Per le altre specifiche, troviamo la medesima scheda tecnica vista sul Mi 10 5G che ha debuttato nel febbraio del 2020. È arrivato con un prezzo di partenza di 3.299 Yuan (al cambio circa 506 dollari) sul suolo asiatico. La domanda è la seguente: arriverà anche in Europa?

Caratteristiche di Xiaomi Mi 10S

Lo Xiaomi Mi 10S misura 162,6 x 74,8 x 8,96 mm e pesa 208 grammi. Ha un display AMOLED da 6,67 pollici con bordi curvi e un foro posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Lo schermo offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2340 pixel, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 180 Hz, una luminosità di 1120 nit, un rapporto di contrasto di 5000000: 1 e una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Lo schermo è protetto dal pannello Gorilla Glass 5.

La piattaforma mobile Snapdragon 870 alimenta il dispositivo con banchi RAM di tipo LPDDR5 da 12 GB. Il telefono offre agli utenti fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.0. La batteria da 4.780 mAh dello smartphone supporta la ricarica rapida cablata da 33 W (si ricarica completamente in 56 minuti), la ricarica wireless da 30 W (si ricarica completamente in 69 minuti) e la ricarica inversa wireless da 10 W. È dotato di tecnologia di raffreddamento a liquido a camera di vapore per la dissipazione del calore.

Nella parte anteriore, il terminale vanta uno snapper selfie da 20 megapixel. Il pannello posteriore del dispositivo ha un alloggiamento per fotocamera simile a quello disponibile sul Mi 10 Ultra. Il modulo fotografico vanta un sensore principale da 108 megapixel con supporto OIS e apertura f / 1,69, un’ottica ultrawide da 13 megapixel con un FOV di 123 gradi, una lente macro da 2 megapixel e un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel. Il telefono supporta la ripresa di video 8K a 30 fps.

Sotto la scocca, Android 11 basato sulla MIUI 12. C’è uno scanner di impronte digitali sullo schermo, il supporto doppia SIM, il modem 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, il GPS a doppia frequenza, NFC, blaster IR, un motore lineare asse X e USB-C. Per gli audiofili, sappiate che il Mi 10S è dotato di doppi altoparlanti stereo lineari realizzati congiuntamente con Harman Kardon in grado di offrire un’esperienza audio surround a 360 gradi. L’azienda afferma con orgoglio che il dispositivo ha registrato 80 punti nei benchmark audio di DxOMark.

Prezzo e disponibilità dello Xiaomi Mi 10S

Il device arriverà in tre colorazioni: nero, blu e bianco. Le sue configurazioni disponibili all’acquisto sono le seguenti:

8 GB di RAM + 128 GB (~ $ 506);

8 GB di RAM + 256 GB (~ $ 537);

12 GB di RAM e 256 GB (~ $ 583).

Xiaomi

Smartphone