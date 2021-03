Rapporti recenti hanno rivelato che il colosso cinese Xiaomi ha in programma di lanciare un nuovo smartphone della serie Mi 10 denominato “Mi 10S” in Cina. Gli elenchi delle prenotazioni del telefono sono stati trovati sul negozio online di JD.com sabato scorso. La lista del sito ha rivelato soltanto il moniker del dispositivo. Oggi, l’azienda ha confermato che annuncerà lo smartphone il prossimo 10 marzo. Inoltre, il fondatore e CEO del brand Lei Jun si è recato su Weibo per confermare le tre caratteristiche principali del flagship in arrivo.

Xiaomi Mi 10S: arriverà il 10 marzo

Jun ha rivelato che Xiaomi Mi 10S è alimentato dal chipset Snapdragon 870 di Qualcomm; ha aggiunto che il telefono sarà dotato di altoparlanti Harmon Kardon e prenderà in prestito il design che abbiamo visto sulla back cover del Mi 10 Ultra dell’anno scorso.

L’immagine mostra che Xiaomi Mi 10S arriverà in tre colorazioni: nero, bianco e blu. La configurazione a quattro telecamere del telefono è dotata di una lente principale da 108 megapixel. Lo Mi 10S è lo smartphone M2012J2SC che è stato certificato dai vari enti di regolamentazione cinesi come TENAA e 3C all’inizio di quest’anno. Queste certificazioni hanno rivelato che arriverà con a bordo con specifiche tecniche di un certo livello: display da 6,67 pollici, Android 11 OS e una batteria da 4.680 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.Le sue altre specifiche tecniche potrebbero essere simili a quelle del Mi 10 5G commercializzato lo scorso anno.

Giusto come remind me, il Mi 10 5G godeva di uno schermo AMOLED a 90 Hz da 6,67 pollici con supporto per la risoluzione FHD +. È stato fornito con una fotocamera selfie da 20 megapixel e con una configurazione composta da quattro fotocamere. La main camera è una 108 megapixel, coadiuvata da uno snapper ultrawide da 13 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Ospitava una batteria da 4.780 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W; è alimentato dal chipset Snapdragon 865.

Xiaomi

Smartphone