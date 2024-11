Dyson V15 Detect Absolute stella del Black Friday: 240€ di risparmio

Realizza i tuoi sogni una volta e per tutti acquistando il prodotto per le pulizie di eccellenza. So che nel tuo cassetto c’è da qualche parte un aspirapolvere senza filo e allora perché rinunciare al magnifico Dyson V15 Detectᵀᴹ Absolute ora che è in doppia promozione grazie al Black Friday? Puoi acquistarlo a soli €554 su eBay approfittando di uno sconto del 25% di un extra ribasso del 10% che ottieni utilizzando il codice NOVEMBRE24 al checkout.

Si tratta dello Store ufficiale del brand quindi non farti venire dubbi.

Dyson V15 Detectᵀᴹ Absolute, il miglior aspirapolvere senza fili sul mercato

Esistono tantissimi modelli di aspirapolvere senza fili ma se vuoi acquistare un pezzo da 90 che si eccellente e che arrivi a casa tua con accessori al completo, Dyson V15 Detectᵀᴹ Absolute non può che essere la scelta perfetta.

Questo strabiliante elettrodomestico è dotato di una luce laser che rivela le particelle più piccole di polvere per aiutarti a pulire in maniera eccellente qualsiasi superficie e soprattutto, non lasciare dietro di te neanche un granello microscopico.

Non solo, una volta che lo sporco viene aspirato, all’interno dell’apparecchio è presente un sensore piezoelettrico che analizza le dimensioni delle particelle e adatta automaticamente il potente motore per una pulizia creata su misura. Sul display LCD, infine, viene mostrato tutto il processo in tempo reale. Hai a disposizione anche altre due modalità che sono quella Eco e quella Boost per rispondere a ogni tua esigenza.

Come ti dicevo, all’interno della confezione ti vengono forniti tutti gli accessori necessari come la spazzola Fluffy Optic, la spazzola Digital Motorbar, l’accessorio multifunzione e la stazione di ricarica a muro che non solo ti permette di tenere in ordine il tuo elettrodomestico ma porta anche la batteria al massimo. Visto che siamo in tema ti faccio sapere che hai a disposizione fino a 60 minuti di autonomia.

A soli 554€ su eBay, il Dyson V15 Detectᵀᴹ Absolute è un elettrodomestico completo in tutto e per tutto. Approfitta degli sconti del Black Friday per acquistarlo e risparmiare più di 200 euro.

Le spedizione sono completamente gratuite e veloci.