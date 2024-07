Dyson V11, offerta clamorosa: oggi è tuo con un maxi-sconto di 200€

Il Dyson V11 è finalmente disponibile ad un prezzo estremamente interessante. Sullo store ufficiale del brand britannico è, infatti, acquistabile a 399€, con un generoso sconto di 200€ sul suo normale prezzo. La spedizione è gratuita.

Il Dyson V11 non richiede davvero grosse presentazioni: è in assoluto uno dei più avanzati e conosciuti aspirapolvere senza fili sul mercato. Dotato di un motore digitale Dyson Hyperdymium, il V11 offre una potenza di aspirazione elevata che consente di rimuovere efficacemente polvere, sporco e detriti da qualsiasi tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. Questo motore è in grado di girare fino a 125.000 giri al minuto, garantendo prestazioni di pulizia superiori.

Il sistema di monitoraggio intelligente ottimizza automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di superficie e alla quantità di sporco rilevata. Questo sistema di rilevamento intelligente assicura che l’aspirapolvere offra sempre le migliori prestazioni di pulizia possibili, risparmiando energia e prolungando l’autonomia della batteria.

Il Dyson V11 è equipaggiato con una batteria ad alta capacità che offre fino a 60 minuti di autonomia con una singola carica. Questa durata è più che sufficiente per pulire case di medie e grandi dimensioni senza dover interrompere la sessione di pulizia per ricaricare l’aspirapolvere.

Un altro punto di forza del Dyson V11 è il suo sistema di filtrazione avanzato. L’aspirapolvere è dotato di un filtro HEPA che cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, inclusi allergeni e batteri, garantendo un’aria più pulita e sana all’interno della casa. Se soffri di allergie o hai animali domestici, è assolutamente l’aspirapolvere da acquistare.

Il design ergonomico e leggero del Dyson V11 rende l’aspirapolvere facile da maneggiare e utilizzare in qualsiasi situazione. Il centro di gravità è posizionato vicino all’impugnatura, il che facilita la pulizia di superfici alte come tende e scaffali. Inoltre, la modalità senza filo offre una libertà di movimento senza precedenti, permettendo di pulire ogni angolo della casa senza essere limitati dalla lunghezza del cavo.

Il Dyson V11 viene fornito con una serie di accessori utili che ne ampliano la versatilità. Tra questi, la spazzola motorizzata per tappeti, la spazzola a rullo morbido per pavimenti duri, la bocchetta a lancia per angoli e fessure e la spazzola multifunzione per mobili e superfici delicate. Utilissimo anche il display LCD, che mostra – tra le altre cose – lo stato della batteria, la modalità impostata ed eventuali operazioni richieste, come la pulizia del filtro.

Non farti assolutamente scappare questa offerta: non rimane ancora molto tempo. Acquista subito il Dyson V11 per averlo con un imperdibile sconto di 200€!