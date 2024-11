Dyson Cyclone V10 Total Clean: il prezzo Black Friday spazza via tutto

Porta in casa una forza della natura grazie al Black Friday. Anche se la settimana di sconti deve iniziare, Dyson anticipa i tempi e ti consente di portare a casa un prodotto come Dyson Cyclone V10 Total Clean a prezzo esclusivo. Non solo è in promozione ma qui hai un’occasione doppia. In particolar modo, puoi acquistarlo a soli 341,10€ su eBay con sconto del 31% e con codice NOVEMBRE24 per risparmiare un extra 10%. Se vuoi paghi con 3 senza interessi.

Dyson Cyclone V10 Total Clean, la potenza è inverosimile

Quando vuoi acquistare un aspirapolvere senza fili puoi scegliere tra migliaia di modelli ma se vuoi una potenza eccellente e un utilizzo senza freni allora opta per un prodotto che realizza tutti i sogni. Dyson Cyclone V10 Total Clean è una vera forza della natura e grazie ai sui accessori puoi pulire qualunque superficie con una sola passata.

Ovviamente parliamo di un prodotto con design verticale che è leggero ed occupa zero spazio. Grazie al suo motore con potenza da 151AW annienta qualunque genere di sporco senza rendere difficili la pulizia anche se hai animali domestici in casa. La spazzola primaria, infatti, non lascia dietro di sé peli, capelli e sporco minuto in nessuna situazione.

Hai a disposizione 3 potenze di aspirazione e un’autonomia fino a 60 minuti per pulire con comodità ovunque tu voglia. Monta uno degli accessori e prenditi cura di polvere sulle mensole, della tappezzeria e così via. Ti vengono forniti, in particolare, la spazzola a rulli morbidi, la spazzola Motorbar, l’adattatore per angoli nascosti, la spazzola Multifunzione 2 in 1 e la bocchetta a lancia.

Il contenitore, il quale raccoglie tutto lo sporco, si svuota con un click quando hai terminato e non ti sporchi neanche le mani.

A soli 341,10€ su eBay, Dyson Cyclone V10 Total Clean è l’aspirapolvere senza fili da acquistare con un click. Collegati e usa il codice NOVEMBRE24 per un extra risparmio.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.