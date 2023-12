Dyson Cyclone V10 Absolute+ con codice sconto eBay per regalo BOMBA

Perché acquistare un qualunque aspirapolvere senza fili quando puoi avere il plus ultra di tutti quanti? So che nella tua lista di desideri per Babbo Natale c’è un dispositivo del genere e finalmente il tuo sogno può diventare realtà. Dyson Cyclone V10 Absolute+ diventa tuo con un solo click.

Tutto merito di eBay grazie al codice che ti permette di risparmiare 50€. Stai sicuro che nono sono pochi e infatti il prezzo finale scende a soli 489€. Per ottenerlo apri la pagina, aggiungi il prodotto al carrello e usa la dicitura “FESTE23” al pagamento.

Il venditore è Dyson stesso quindi hai tutte le garanzie del caso. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Dyson Cyclone V10 Absolute+ , l’aspirapolvere senza fili dei sogni

Bello sia in termini di estetica che di risultati. Dyson Cyclone V10 Absolute+ è una certezza e anche se costa un po’ degli altri modelli sul mercato, ti offre tutte le garanzie del caso con la sua potenza e soprattutto con il know how del marchio stesso.

Completo di tutto, questo aspirapolvere senza fili ti fa pulire i pavimenti ma ti fa fare anche la polvere, raggiungere punti difficili e portare a nuovo la tappezzeria. Tutto possibile grazie ai vari accessori che trovi in confezione, dove non manca neanche la base per il fissaggio al muro.

Leggero, comodo e potente con il suo motore ciclonico che non teme alcun tipo di sporco (neanche capelli e peli di animale). Una volta che hai finito di usarlo, svuota il contenitore con un click e senza sporcarti le mani.

Per quanto riguarda l’autonomia, infine, ti lascio sapere che hai fino a 60 minuti di utilizzo.

Cosa aspetti? Il tuo Dyson Cyclone V10 Absolute+ ti sta aspettando. Collegati su eBay, usa il codice “FESTE23” e portalo a casa con soli 489€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.