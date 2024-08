Dyson Cyclone V10 Absolute: 33% di sconto sul re degli aspirapolveri

Il Dyson Cyclone V10 Absolute è equipaggiato con il potente motore digitale Dyson V10. Questo motore, combinato con la tecnologia ciclonica a 14 cicloni, permette di catturare anche le particelle di polvere più piccole, rendendo la pulizia dei pavimenti e delle superfici una questione di minuti. Il design senza filo consente una maggiore libertà di movimento, permettendo di raggiungere anche gli angoli più difficili della casa senza il fastidio dei cavi.

Oggi questo super aspirapolvere senza fili è in offerta su eBay con un imperdibile sconto del 33%. Ancora per poco, può essere tuo a 399€.

Il Dyson V10 Absolute è progettato per adattarsi a diversi tipi di superficie, grazie agli accessori intercambiabili che vengono forniti con l’apparecchio. Tappeti, pavimenti duri o mobili: il V10 garantisce prestazioni impeccabili in ogni scenario. La batteria offre un’autonomia fino a 60 minuti, sufficiente per pulire un appartamento di medie dimensioni senza dover ricaricare l’apparecchio a metà del lavoro.

Un altro vantaggio del Dyson Cyclone V10 Absolute è il suo sistema di filtrazione avanzato, che cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, rendendolo ideale anche per chi soffre di allergie. Il contenitore della polvere è facile da svuotare, senza che si entri in contatto con lo sporco, garantendo così una manutenzione igienica e semplice.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e approfitta subito dell’offerta su eBay: rimane ancora poco tempo.