Dying Light 2, quanto dura la storia? Una risposta forse definitiva

Prima 500 ore, poi 80 e infine 20. Il discorso sulla longevità di Dying Light 2 è stato probabilmente un disastro comunicativo da parte dello sviluppatore Techland, che è intervenuto su Twitter per fornire un'ulteriore precisazione sulla reale durata del gioco.

Con un nuovo post, infatti, lo studio polacco ha spiegato che per completare soltanto la storia saranno necessarie circa 20 ore. I precedenti dati forniti riguardano situazioni diverse di approccio al gioco: 80 ore per chi volesse completare la campagna e tutte le missioni secondarie e ben 500 invece per i completisti, capaci di andare alla ricerca di ogni piccolo segreto.

“Dying Light 2: Stay Human è stato progettato per giocatori con differenti stili e preferenze di gameplay per esplorare il mondo nel modo che preferiscono“.

Scrive così il team in calce al suo cinguettio.

Insomma, forse è arrivata finalmente la parola fine su una vicenda che è risultata grottesca fin dall'inizio. In molti non hanno apprezzato particolarmente l'annuncio in pompa magna delle 500 ore necessarie per completare tutto ciò che il survival horror open world avrà da offrire: come se la quantità fosse direttamente proporzionale alla qualità dell'esperienza.

Quel che è certo è che Dying Light 2 pare proporre un pacchetto di contenuti pensato per soddisfare ogni tipo di giocatore: da chi si interessa soltanto alla storia a quelli amanti del completismo “parziale” fino ad arrivare a coloro desiderosi di esplorare ogni singolo centimetro che il mondo aperto della produzione avrà da offrire.

Ricordiamo che il lancio del titolo è previsto il 4 febbraio per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. È prevista anche una versione Nintendo Switch giocabile esclusivamente in rete tramite cloud gaming.