Dying Light 2 PS5 gratis con la versione PS4: smart delivery su Xbox

Techland ha annunciato che chiunque acquisterà Dying Light 2 Stay Human per PS4 o Xbox One potrà effettuare l'upgrade gratuito alle rispettive versioni per PS5 e Xbox Series X/S. Il comunicato stampa rilasciato dalla compagnia polacca conferma tuttavia che il cross-play non sarà disponibile al momento del lancio, ma solo successivamente.

Dying Light 2: upgrade next-gen gratis, co-op e tutto quello che c'è da sapere

L'unico cross-play attivo sin dal debutto previsto il prossimo 4 febbraio sarà quello tra gli utenti Steam ed Epic Games Store, mentre per il gioco cooperativo multipiattaforma e multigenerazionale per console bisognerà avere un po' di pazienza. Techland ricorda come il piano sia quello di supportare il titolo per i prossimi 5 anni, che includeranno diversi contenuti aggiuntivi ed espansioni in termini di funzionalità.

L'occasione è utile allo sviluppatore per sottolineare come Dying Light 2, prologo a parte, sarà completamente giocabile in cooperativa: incluso il finale del gioco. Tutti gli ospiti della sessione avranno la possibilità di conservare i progressi acquisiti e gli oggetti raccolti fino a quel momento. Per quanto riguarda invece le scelte che devieranno i percorsi della trama si potrà effettuare un voto collettivo, con l'host che avrà facoltà di prendere la decisione finale.

Dying Light 2 è, lo ricordiamo, il nuovo survival horror a mondo aperto con elementi parkour e votato a una fortissima personalizzazione dell'esperienza di gioco dell'utente. Lo sviluppatore ha promesso che per completare la storia ci vorranno circa 20 ore, che diventeranno 80 nel caso si volesse optare anche per le missioni secondarie. Per completare tutto al 100 percento il computo totale delle ore di gioco necessarie potrà raggiungere persino quota 500.

Il lancio del gioco è previsto il 4 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. La versione Nintendo Switch in cloud è stata rinviata a data da destinarsi.