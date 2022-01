Dying Light 2, la lista trofei in ITALIANO per PS5 e PS4

Nonostante il lancio del gioco sia previsto il prossimo 4 febbraio, è già trapelata in rete la lista trofei completa delle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 di Dying Light 2.

Dying Light 2, i trofei PS4 e PS5

L'elenco comprende ben 58 trofei da conquistare, suddivisi in 48 trofei di bronzo, 8 d'argento, 1 d'oro e infine, naturalmente, l'ambito platino per tutti i “trophy hunter”. La lista completa e in italiano è consultabile a questo indirizzo: se volete evitare degli spoiler sulla storia vi sconsigliamo di darci un'occhiata, dato che alcuni premi rivelano in anticipo qualche avvenimento legato alla trama.

Se invece non vi importa granché, scoprirete che molti dei trofei di Dying Light 2 sono naturalmente legati alla progressione in quello che promette di essere l'immenso open world del gioco. Numero di nemici da uccidere, armi da utilizzare, azioni da compiere: tutto ciò che vi aspettereste da un gioco che promette di mettere insieme diverse attività.

Alcuni dei trofei sono strettamente correlati alla modalità cooperativa, quindi se volete conquistare il platino dovrete organizzarvi con qualche altro giocatore. Per il resto, non viene richiesto di giocare a livelli di difficoltà elevati: l'unico requisito necessario per ottenere più trofei possibili sarà quello della costanza.

Un requisito che non sorprende per un gioco che, stando alle parole degli sviluppatori, promette una longevità di oltre 20 ore per la sola campagna single player, che diventeranno 80 nel caso si volessero completare anche tutte le attività secondarie. Per i veri completisti, intenzionati quindi a fare qualsiasi cosa il titolo permetterà di fare, il computo totale può arrivare addirittura fino a 500 ore.

Dying Light 2 Stay Human è un survival horror ambientato in un mondo post-apocalittico aperto in cui una grave epidemia di zombie ha decimato il genere umano. Nei panni di uno dei pochi sopravvissuti, dovremo farci strada tra non-morti e altri esseri umani intenzionati a far di tutto pur di mantenersi in vita.

Il gioco è previsto per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e, in cloud gaming, anche su Nintendo Switch.