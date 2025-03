Due Canali Francesi sul digitale terrestre in Italia passano all'HD

Tra i diversi canali esteri del digitale terrestre disponibili anche in alcune regioni italiane, due canali francesi hanno iniziato a trasmettere in alta definizione (HD). La risoluzione video di entrambi, da quella standard, ora è passata a 1920 x 1080 pixel. Una novità interessante che conferma quanto anche in Europa si stia lavorando per ottimizzare la qualità delle trasmissioni.

Il multiplex interessato è il MUX TNT R3 (TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE). Questo multiplex francese contiene diverse emittenti sintonizzabili anche in Italia. Infatti, tra le regioni che possono seguire in parte o completamente le sue trasmissioni troviamo: Valle d’Aosta, Lazio, Liguria, Toscana e Corsica nelle rispettive frequenze disponibili in alcune zone e sul confine.

LCN 4: CANAL+

LCN 26: LCI

LCN 41: PARIS PREMIERE

LCN 42: CANAL+ SPORT

LCN 43: CANAL+ CINEMA

LCN 45: PLANETE+

CANAL+

Empty name

Empty name

Empty name

DATASYSTEM R7

Empty name

Digitale Terrestre: quali sono i due canali francesi passati all’HD

Nello specifico, vediamo quali sono i due canali francesi che sono passati nelle ultime ore alla trasmissione in alta definizione (HD) anche sulla piattaforma digitale terrestre italiana. Il primo ad aver effettuato questa “migrazione” è stato il canale francese dedicato all’informazione LCI. Al momento è sintonizzabile all’LCN 26, ma dal 6 giugno 2025 sarà sintonizzabile all’LCN 15.

Il secondo canale francese ad aver acceso l’alta definizione (HD) nelle sue trasmissioni è PARIS PREMIER. Sintonizzabile all’LCN 41, questo canale del gruppo M6 in alcune fasce orarie trasmette in chiaro gratuitamente mentre in altre fasce orarie la trasmissione è a pagamento.

Ricordiamo che su questa frequenza è anche sintonizzabile in copia anche CANAL+ che, sull’LCN 4, trasmette in chiaro e in alta definizione con risoluzione 1920 x 1080 pixel. Durante il criptaggio però le trasmissioni tornano alla definizione standard, con risoluzione 720 x 576 pixel. La sua copia che non ha numerazione automatica è sempre a pagamento e trasmette solamente in alta definizione.

Chiunque si trova nelle zone coperte dal MUX TNT R3 del digitale terrestre in Italia dovrà effettuare quanto prima una ricerca automatica dei canali. Così assicura su tutti i suoi dispositivi le ultime modifiche apportate al multiplex francese in queste ultime ore.