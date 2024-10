Digitale terrestre: la TV italiana si apre ai canali esteri

Lo sapevi che in Italia è possibile guardare canali TV esteri? Disponibili sul digitale terrestre, offrono informazioni e intrattenimento globali legati alla loro nazione. Per sintonizzarli, prima di tutto, è necessario avere un televisore o un decoder di ultima generazione, compatibile ai nuovi standard trasmissivi DVB-T2.

Dopodiché è necessario vivere nella zona raggiunta da quelle frequenze, disponibili solo lì. Infatti, questo servizio può essere utilizzato solo da chi abita in una determinata regione perché si tratta di frequenze disponibili solo a livello locale e non a livello nazionale.

Una volta che hai tutte questi requisiti puoi avviare una “Ricerca Automatica” dei canali. Grazie a questo procedimento ottieni la lista canali più aggiornata del digitale terrestre, secondo la Numerazione LCN Nazionale. Verifica il numero del telecomando da selezionare e raggiungi i canali esteri che preferisci.

Digitale terrestre: tutti i canali esteri disponibili e dove trovarli

Come dicevamo, in Italia sono disponibili alcuni canali esteri sulla piattaforma del digitale terrestre. Per la precisione i canali sono tre, due francesi e uno svizzero. Possono essere sintonizzati sul proprio televisore e/o decoder solo dagli utenti che vivono in Valle d’Aosta. Ecco l’elenco completo, a quale canale trovarli e quali sono gli argomenti disponibili nel palinsesto:

(LCN 75) Questo canale offre notizie internazionali in lingua francese, segue e trasmette tutti gli eventi globali di economia, spettacolo e cultura; RTS Un HD (LCN 76)

(LCN 76) Questo canale svizzero in lingua francese trasmette contenuti culturali, informativi e di intrattenimento e propone quotidianamente news ed eventi di attualità sempre aggiornati; TV5 Monde Europe (LCN 77)

Questo canale informativo e culturale, sempre in lingua francese, offre un ricco e variegato palinsesto fatto di film, serie TV, documentari e programmi d’informazione.

Se effettuando la “Ricerca Automatica” dei canali non riesci a trovarli puoi sempre avviare una “Ricerca Manuale” dei canali, inserendo i dati relativi ai loro Mux del digitale terrestre. In questo modo dovresti risolvere il problema. Ricordati di memorizzarlo alla numerazione LCN Nazionale corretta per evitare di sostituirli con altri canali già esistenti o non ricordarti più la loro posizione.