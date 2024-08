Drone DJI Mini 3 con accessori: offerta folle, risparmi 280€ (minimo storico)

Il DJI Mini 3 Fly More Combo con DJI RC è un’opzione straordinaria per chi desidera un drone compatto e potente. Oggi può finalmente essere tuo ad un prezzo straordinariamente competitivo, grazie ad un imperdibile offerta su Amazon. Il suo prezzo di listino? Ben 829€, ma oggi può essere tuo a solamente 549€ (e lo puoi pagare a rate).

Il modello in offerta include anche un ricco pacchetto di accessori, tra cui custodia da viaggio, telecomando con schermo integrato e batterie, con caricatore, di riserva.

La fotocamera 4K HDR integrata consente di catturare video nitidi e dettagliati, con colori vivaci e una gamma dinamica eccezionale. Grazie alle riprese verticali native, puoi creare contenuti perfetti per i social media senza bisogno di post-produzione, ottimizzando le riprese direttamente nel formato desiderato.

Il drone è estremamente portatile, grazie al design pieghevole che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Nonostante le sue dimensioni ridotte, offre un’impressionante autonomia di volo di 38 minuti, permettendoti di esplorare ampi spazi e catturare ogni momento senza dover atterrare frequentemente per ricaricare.

Questo drone è anche classificato come C0, il che significa che è conforme alle normative europee più recenti, permettendoti di volare con maggiore libertà e meno restrizioni in diverse aree. Come anticipato, la Fly More Combo include inoltre accessori aggiuntivi, come batterie extra e una borsa per il trasporto, aumentando significativamente il valore del pacchetto. Con il controller DJI RC, hai un controllo preciso e intuitivo, con uno schermo integrato che elimina la necessità di collegare uno smartphone, rendendo l’esperienza di volo ancora più fluida e piacevole.

Non farti scappare questa offerta straordinaria (e, francamente, irripetibile): acquista subito il bundle con DJI Mini 3 e accessori risparmiando 280€.