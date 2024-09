Dreame X40 Master in offerta: sconto di 200€ e lo paghi anche a rate

Se stai cercando un aspirapolvere senza fili che unisca potenza, efficienza e un design elegante, il Dreame X40 Master è la scelta ideale. Parliamo del top di gamma di Dreame, nella versione compatta pensata per essere installato – anche ad incasso – sotto il mobile della cucina (o dove ti è più comodo). Se non sei un fan dei robot aspirapolvere più ingombranti, questa è la scelta perfetta per te: grazie al suo design peculiare, diventa praticamente invisibile.

Con uno sconto del 12%, il prezzo del Dreame X40 Master scende a 1.499€, rendendolo un’opportunità interessante per chi vuole investire in un dispositivo di pulizia di fascia alta.

Il Dreame X40 Master è dotato di un motore estremamente potente, capace di generare un’aspirazione fino a 160 AW, ideale per pulire in profondità tappeti, pavimenti duri e superfici delicate. Grazie alla sua batteria a lunga durata, che offre fino a 90 minuti di autonomia in modalità Eco, puoi coprire ampi spazi senza dover ricaricare frequentemente, rendendolo perfetto per case di grandi dimensioni.

Grazie al suo sistema di filtraggio avanzato a cinque strati, trattiene fino al 99,9% delle particelle di polvere, garantendo un’aria più pulita in casa. Inoltre, il Dreame X40 Master è equipaggiato con una serie di accessori inclusi, che lo rendono estremamente versatile. Che si tratti di aspirare angoli difficili, superfici delicate o persino il divano, questo aspirapolvere è progettato per gestire ogni esigenza di pulizia.

Il design ergonomico e il peso ridotto lo rendono facile da maneggiare, mentre il display LED integrato ti fornisce informazioni in tempo reale sulla batteria e sulle modalità di pulizia attive. Il contenitore della polvere è semplice da svuotare, rendendo la manutenzione veloce e senza complicazioni.

La versione Master protagonista di questa offerta si collega all’impianto idraulico, in modo da automatizzare completamente lo scarico dell’acqua sporca e, quindi, la sostituzione del serbatoio con nuova acqua fresca. Assicurati di avere la possibilità di collegarlo ad uno scarico, altrimenti ti suggeriamo di comprare l’X40 Ultra, che offre le medesime caratteristiche di fascia premium, ma dispone di una normale stazione a torre.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Dreame X40 Master con uno sconto del 12%. Acquistalo subito su Amazon e rendi le pulizie di casa più veloci ed efficienti grazie a questa potente soluzione automatizzata!