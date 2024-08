Dreame X30 Ultra, sconto imperdibile: top di gamma senza compromessi

Il Dreame X30 Ultra è un robot aspirapolvere di fascia alta, progettato per offrire una pulizia profonda e intelligente. Attualmente in offerta su Amazon a 1.199,00 euro, con un imperdibile sconto di 200,00 euro rispetto al suo normale prezzo di listino. Un robot versatile e avanzatissimo, in grado di offrire un’esperienza di pulizia completamente automatizzata e impeccabile.

Insomma, i pavimenti di casa saranno sempre splendenti con il minimo sforzo. Pensa tutto al robot, tu potrai goderti il tuo tempo libero. Ti ricordo che al momento del checkout potrai anche decidere di dividere l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Ad esempio, puoi pagarlo in cinque rate da 239€: se scegli questa opzione, oggi non paghi niente.

Dotato di un’aspirazione potente da 8.300 Pa, il Dreame X30 Ultra è capace di raccogliere efficacemente polvere, sporco e detriti anche dai tappeti più spessi. Il sistema di mop rimovibile e sollevabile permette al robot di sollevare automaticamente il panno quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo e garantendo così una pulizia mirata ed efficiente.

Inoltre, il robot è equipaggiato con una funzione di auto-pulizia dei mop a 60°C, che assicura che i mop siano sempre igienici e pronti per il prossimo utilizzo. Questa funzione è particolarmente utile per mantenere il robot in condizioni ottimali senza richiedere interventi frequenti da parte dell’utente. Come già detto: pensa davvero a tutto il robot.

Il Dreame X30 Ultra utilizza un sistema di navigazione avanzato, basato su una combinazione di sensori e algoritmi intelligenti, per mappare la casa in modo dettagliato e pianificare percorsi di pulizia ottimizzati.

E’ in assoluto uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in commercio. Non perdere l’occasione di averlo ad un prezzo competitivo: acquistalo subito e risparmia 200 euro.