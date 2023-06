R10, R10 Pro e R20: ecco i nuovi aspirapolvere senza fili Dreame

Tre variazioni sul tema, tre passi avanti nel mondo della pulizia domestica: Dreame torna in prima fila nell’innovazione del settore, tornando a premere sull’acceleratore per posizionarsi come brand in grado di offrire soluzioni efficienti a prezzi oltremodo sostenibili. La pulizia domestica semplice e accessibile non deve essere un lusso: Dreame ha dimostrato come sia possibile mettere a punto soluzioni efficienti, con risultati ideali per la pulizia nel quotidiano, senza che i prezzi debbano essere fuori portata. Anzi.

La gamma degli aspirapolvere senza fili si arricchisce infatti di 3 nuovi modelli tra i quali sarà possibile scegliere la versione più interessante per le proprie necessità:

Se il modello R10 è quello che garantisce il maggior risparmio assoluto, il modello R20 è quello che alza l’asticella sulle specifiche, mentre la versione R10 Pro si situa nel mezzo per identificare un compromesso ideale in termini di autonomia, prezzo ed efficacia d’azione.

Dreame R10

Il modello R10 è l’entry level della nuova generazione 2023 degli aspirapolvere senza fili di Dreame. Il modello si allinea al form factor tipico, mettendo in campo un prodotto tanto versatile quanto comodo. A contraddistinguerne l’offerta un pacco batterie da 7×2500 mAh in un corpo da soli 1,65Kg. L’autonomia operativa è pari a 60 minuti al massimo, mentre il serbatoio di raccolta dello sporco arriva fino a 0,6 litri. Quest’ultimo dettaglio è importante poiché determina, insieme alla scomparsa del filo di alimentazione, la massima libertà possibile di movimento.

La potenza del Dreame R10 è pari a 120AW (AirWatt) grazie ai 120 mila giri al minuto garantiti dal motore brushless in dotazione. L’aria viene assorbita con un flusso che attraversa 5 filtri stratificati, separando lo sporco con una efficienza del 99,9% ed accompagnando così la capacità delle spazzole di raccogliere peli e briciole fin dal primo passaggio.

Gli accessori in dotazione sono il “plus" di cui la nuova generazione si impreziosisce, cercando di offrire massima elasticità d’uso e massima efficacia in ogni contesto: setole e bracci più o meno sviluppati, per arrivare in ogni angolo e garantire la massima precisione operativa sempre. A tal proposito uno degli elementi distintivi della gamma 2023 è la luce anteriore che permette di mettere in risalto lo sporco mentre ci si sposta tra le superfici da pulire. La luce cambia l’esperienza d’uso soprattutto negli angoli più scuri o sotto i letti, dove la luce non arriva ma la polvere si annida in modo uniforme: grazie ai led illuminanti è possibile avere la certezza di essere passati su ogni centimetro quadro, senza lasciare nulla al caso o all’improvvisazione.

Basterà premere un pulsante per aprire il serbatoio di raccolta dello sporco e svuotare il tutto prima del ciclo successivo: per ripristinare la piena efficienza, inoltre, è sufficiente un buon getto d’acqua su tutte le componenti per avere così tutto nuovamente pronto a trattenere ogni particella e garantire la massima igiene a pavimenti, tappeti, divani, tavolini ed ogni altra superficie trattata.

Immagini

Dreame R10 Pro

“Pro" come passo avanti, come ambizione di qualità, come necessità operativa di più alto tenore. R10 Pro, infatti, estende parte delle specifiche proprie del modello R10, così da garantire maggior autonomia, maggior efficienza ed in definitiva un partner ancora più potente da mettere quotidianamente alla prova al proprio fianco.

Il modello, avente stesso peso e stessa capacità di raccolta rispetto all’R10, mette però in campo un’autonomia maggiorata con un pacco batterie da 7x3000mAh e, al tempo stesso, una potenza operativa che viene elevata del 30% rispetto al modello base. R10 Pro mette così in campo 150AW in aspirazione, applicando pertanto maggior incisività sull’azione del motore indipendente – in grado di garantire efficacia costante e senza compromessi a prescindere dall’autonomia residua o dalla temperatura operativa del pacco batterie.

Lo speciale snodo che collega il corpo aspirante all’estensione esterna garantisce movimento libero e semplice, così che l’opera di pulizia possa essere garantita con la massima naturalezza. Il corpo illuminante passa da 2 a 4 led, aumentando ulteriormente la visibilità nella parte frontale della spazzola rotante e permettendo così di identificare con ancora maggior precisione lo sporco in ogni angolo della casa.

Immagini

Dreame R20

Con il modello R20 le caratteristiche sono portate ai massimi livelli, identificando così il top di gamma della generazione 2023. La caratteristica principale di questa versione sta nella potenza, elevata fino a 190AW (+60% rispetto al modello base, +20% rispetto al modello R10 Pro): il risultato è raggiunto grazie ad una potenza motore da 150 mila giri al minuto e ad un pacco batterie da 8×2900 mAh che garantiscono medesima autonomia pur con un’efficienza di raccolta ancor più capillare.

Altra peculiarità è l’illuminazione frontale, che viene traslata su un doppio led blu con maggior raggio d’azione: il risultato è quello di una visibilità migliorata ed estesa, elemento in grado di aumentare la capacità di pulire a fondo, soprattutto nei contesti più complessi (superfici difficili, pari basse sotto mobili, letti o divani). Un apposito led laterale consente inoltre una illuminazione apposita per mettere in risalto lo sporco negli angoli, potendo così agire in modo mirato con massima precisione.

Le setole di cattura dello sporco, infine, sono disposte in modo ideale per favorire il distacco delle particelle e per incanalarle direttamente verso il serbatoio di raccolta: così facendo si favorisce il percorso dello sporco senza che possa essere reimmesso in circolo, migliorando l’efficacia di raccolta fin dal primo passaggio sulla superficie.

Immagini

I prezzi

Questi i prezzi di lancio dei tre nuovi modelli della gamma Dreame:

Caratteristiche differenti, prezzi differenti, per una margherita da sfogliare sulla base di aspettative e necessità del quotidiano. La certezza è quella di poter attingere all’esperienza Dreame, punto fermo della tecnologia per la pulizia dell’ambiente domestico grazie a robot e aspirapolvere dall’affidabilità comprovata.

In collaborazione con Dreame