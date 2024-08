Dreame L10s Plus: la soluzione DEFINITIVA per la tua casa (-20%)

Il Dreame L10s Plus è il robot aspirapolvere perfetto per chi desidera una casa sempre pulita senza dover dedicare troppo tempo alle faccende domestiche. Oggi, su Amazon, è possibile acquistarlo con uno sconto esclusivo del 20%, ma solo per un periodo limitato.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 399,00 euro, anziché 499,00 euro.

Dreame L10s Plus: un’occasione da prendere al volo

Questo innovativo dispositivo si distingue per il sistema DualBoost 2.0, che permette una pulizia prolungata e senza interruzioni. Grazie al sacchetto da 4 litri, il Dreame L10s Plus può raccogliere fino a 90 giorni di polvere, eliminando la necessità di svuotarlo frequentemente. Questo significa meno manutenzione e più tempo libero per te.

Il sistema di pulizia DuoScrub garantisce risultati impeccabili. I due moci rotanti ad alta velocità, insieme al serbatoio da 300 ml, sono in grado di affrontare anche le macchie più ostinate. Che si tratti di sporco quotidiano o di residui più difficili, questo robot aspirapolvere non delude mai.

Con una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, il sistema Vormax del Dreame L10s Plus è progettato per eliminare con facilità peli, sporco e altri residui. Questa potenza elevata garantisce una pulizia senza sforzo, rendendo la tua casa splendente in ogni momento.

Un’altra caratteristica che rende il Dreame L10s Plus un must-have è il sollevamento intelligente dei moci. Questo sistema permette al robot di sollevare i moci di 7 mm quando rileva tappeti o moquette, mantenendoli asciutti e garantendo una pulizia perfetta su ogni tipo di superficie.

La tecnologia di rilevamento degli ostacoli del Dreame L10s Plus è estremamente precisa. Il robot è in grado di identificare e aggirare potenziali ostacoli come scarpe o altri oggetti sul pavimento, pulendo efficacemente intorno a essi senza rischiare di rimanere bloccato.

Approfitta di questa offerta esclusiva su Amazon e porta a casa il Dreame L10s Plus a un prezzo incredibile di soli 399,00 euro. Questo robot aspirapolvere non solo semplificherà le tue pulizie quotidiane, ma ti offrirà anche la tranquillità di una casa sempre in ordine. Non aspettare oltre, questa promozione è valida solo per un tempo limitato.